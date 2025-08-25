Wir sind atemlos: Helene Fischer zum zweiten Mal Mutter geworden

Schlager-Queen Fischer bei einem Auftritt, 2020. Bild: keystone

Ekstase im Fan-Lager von Helene Fischer: Der Schlager-Star ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die 41-Jährige verkündete die frohe Nachricht über Instagram, wo sie einen handgeschriebenen Brief an ihre Fans postete.

Darin dankt sie ihrer treuen Fangemeinde für ihre Geduld und dafür, dass man ihr den (wohl dringend nötigen) Raum und die Ruhe geschenkt habe.

Der Schlager-Stern schrieb weiter, sie wolle im kommenden Jahr viel Zeit mit ihrer (nun gewachsenen) Familie verbringen. Doch kündigt sie bereits ihre nächsten Werke an: Noch dieses Jahr will Fischer gleich zwei Alben mit Kinderliedern herausbringen.

Wer jetzt bereits zwecks mangelnden «echten» Albums das Gesicht verzieht, der soll sich festhalten, denn «natürlich wird es nicht nur Kinderlieder geben». Die 41-Jährige sei drauf und dran, Songs zu finden, die zu ihr passen und die «eure Geschichte erzählen». Na, prost.

Doch damit ist der Ankündigungen nicht genug: Nächstes Jahr geht Helene Fischer nämlich auf Stadiontour, um ihr 20-jähriges Jubiläum zu feiern. «Ich verspreche euch, es wird eine riesige Party mit Gänsehautmomenten.» Eine kleine Enttäuschung müssen ihre Fans jedoch trotzdem hinnehmen: 2025 wird es keine Helene-Fischer-Show geben.

