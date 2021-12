Kim Kardashian besteht wichtige Jura-Prüfung – im vierten Anlauf

Mit einer Zulassung als Anwältin könnte die 41-Jährige in die Fussstapfen ihres verstorbenen Vaters treten: Robert Kardashian war ein prominenter Jurist und Mitte der 90er Jahre einer der Verteidiger des wegen Mordes angeklagten und schliesslich freigesprochenen Schauspielers und Ex-Football-Stars O.J. Simpson. (sda/afp)

Kardashian hatte 2019 angekündigt, Anwältin werden zu wollen. Sie hat sich in den USA für eine Reform der Strafjustiz und für vorzeitige Haftentlassungen von Häftlingen stark gemacht. 2019 besuchte sie deswegen den damaligen Präsidenten Donald Trump im Weissen Haus.

«Ich bin bei dieser Prüfung in zwei Jahren drei Mal dusaurchgefallen, aber ich bin jedes Mal wieder aufgestanden, habe härter gelernt und es so lange wieder versucht, bis ich es geschafft habe.»

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die 41-Jährige verkündete am Montag auf Instagram, das sogenannte baby bar exam – auf Deutsch etwa: die kleine Anwaltsprüfung – im Bundesstaat Kalifornien abgelegt zu haben.



