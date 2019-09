Leben

«Ich bin leider sehr krank» – was ist denn mit Kylie Jenner los?!

Schon bei den Emmys am Sonntagabend konnte sie nicht dabei sein, nun musste sie auch eine Reise nach Paris streichen. Kylie Jenner ist «sehr krank», wirklich - wahrscheinlich!

Es klingt sehr sehr schlimm, also haltet euch fest: Kylie Jenner leidet unter «Übelkeit und Schwindel». «Übelkeit und Schwindel»!

Nachdem Kylie Jenner weder bei den Emmys über den roten Teppich laufen, noch zur Fashion Week in Paris fliegen konnte, wurde in US-Medien berichtet, der Reality-TV-Star liege im Krankenhaus. An ihrer Seite sei Caitlyn Jenner, die sie immer wieder besuche. Nun äussert sie sich selbst dazu.

Bei den Emmys sollte sie gemeinsam mit ihren Schwestern Kim Kardashian und Kendall Jenner einen Award präsentieren, bei der Paris Fashion Week gemeinsam mit Designer Olivier Rousteing ihre Make-up-Kollaboration für Balmain präsentieren. Ihre Mutter Kris Jenner sei deshalb schon nach Frankreich gereist. Doch sie komme am Samstag zurück nach Los Angeles, um an Kylies Seite zu sein.

«Ich bin leider sehr krank»

Die 22-Jährige schreibt nun auf Twitter: «Ich bin leider sehr krank und nicht in der Lage zu reisen. Mein Herz ist gebrochen, weil ich diese Show verpassen werde.»

Doch zum Glück könne sie sich auf ihre Freunde und ihr atemberaubendes Team verlassen. Sie freue sich trotzdem auf Freitag (da wird ihre Kollektion auf den Runway präsentiert) und erklärt noch einmal, wie stolz sie auf die neue Make-up-Linie sei. Na dann ist ja gut.

Worunter sie nun tatsächlich leide und wie lange sie noch das Krankenhausbett hüten muss, erklärt Kylie in ihrem Post allerdings nicht. Schade.

