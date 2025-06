Tada! Eure 10 besten Festival-Geschichten (ihr seid so cool!!!)

«Am FIB, einem Festival in Spanien, sprachen mich immer wieder Leute an, weil ich mit meinen langen Haaren anscheinend aussehe wie Carlos Sadness (ein spanischer Sänger, welcher am ersten Abend spielte). Am zweiten Abend kam dann aber ein Betrunkener zur mir und bedankte sich bei mir für das tolle Konzert, das ich gespielt hätte. Seine Freundin meinte danach, ‹er mache nur Witze.› Als ich ihr gesagt habe, dass er sich bei mir fürs Konzert bedankte, sagte sie ihm, dass ich es nicht bin. Er war aber felsenfest überzeugt und wollte noch ein Foto mit mir (also Carlos Sadness), welches wir machten.»

User K.