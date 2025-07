Charlie Puth machte sich in der Vergangenheit bei mehreren berühmten Frauen unbeliebt. Bild: getty images / screenshot youtube

«Hat Hass verbreitet, weil ich nicht mit ihm schlafen wollte»: Charlie Puth wird gecancelt

Der Musiker soll von mehreren berühmten Frauen erwartet haben, dass sie mit ihm schlafen – nun sprechen zwei darüber.

«Mit welchem Artist würdest du nie mehr zusammenarbeiten?» Auf diese Frage hat die ehemalige «Little Mix»-Sängerin Jade Thirlwall bei einem Interview mit KISS FM UK ohne zu zögern mit «Charlie Puth» geantwortet. Mit ihrer Skepsis gegenüber dem Sänger ist die 32-Jährige nicht alleine. Denn mehrere Frauen machen dem «Nice Guy» aus Hollywood Vorwürfe.

Charlie Puths Gesicht ist nicht allen bekannt, um seine Musik kommt man aber nur schwer herum. Mit Hits wie «See You Again», «Attention» oder «We Don't Talk Anymore» hat der Musiker Milliarden von Streams vorzuweisen. In seinen Songs positioniert er sich selbst oft als netter Typ, der von Frauen verletzt wird. Wie nun aber seine Ex-Freundin Bella Thorne verrät, war Puth zu ihr alles andere als anständig.

«Nur weil ich nicht mit ihm schlafen wollte»

Unter dem Interview von Jade Thirlwall, die sagte, sie würde nie mit Charlie Puth zusammen arbeiten, kommentierte Thorne: «Verständlich, er hat die ganze Welt angelogen und Hass gegen mich geschürt, weil ich nicht mit ihm schlafen wollte.» Damit bezieht sich die 27-Jährige auf die kurze Beziehung, die sie mit dem Musiker im Jahr 2016 hatte.

Damals warf Puth Thorne auf X vor, dass sie ihn gedatet hat, obwohl sie noch in einer Beziehung mit dem «Teen Wolf»-Schauspieler Tyler Posey war. Ein Fakt, der sich schnell als falsch entpuppte und auch Posey bestätigte laut dem People-Magazin, dass Thorne und er zu dieser Zeit nicht mehr zusammen waren. Trotzdem bekam die Schauspielerin nach den Tweets von Puth eine geballte Ladung Hass ab. Im neusten Kommentar von Bella Thorne klingt es nun so, als hätte Charlie Puth diese Tweets damals nur abgelassen, weil sie nicht Sex mit ihm haben wollte.

Eine ähnliche Geschichte verbindet auch Jade Thirlwall und Charlie Puth. Der Musiker und die Musikerin arbeiteten bereits 2016 zusammen, als sie noch Mitglied der Girls-Group «Little Mix» war. Wie sie und auch Puth bestätigten, war der Sänger verliebt in sie und hat sie immer wieder versucht, auf ein Date einzuladen. Das, obwohl Thirlwall ihm mehrmals gesagt hat, dass sie in einer Beziehung sei. Charlie Puth hat daraufhin im Podcast «Bizarre Life with Dan Wootton» selbst gesagt, dass er herausgefunden hat, dass sie in einer Beziehung ist und im gleichen Atemzug angehängt: «Sie ist so sexy.»

«Ich dachte: ‹Yeah, endlich krieg ich ihn rein›»

Die dritte Frau, die mit Charlie Puth nach einer Kollaboration nichts mehr zu tun haben wollte, ist Selena Gomez. Die beiden brachten im Jahr 2016 den Song «We Don't Talk Anymore» heraus. Sie wurden danach immer wieder zusammen gesichtet und es wurde gemunkelt, dass sie in einer Beziehung waren. Plötzlich schienen die beiden jedoch nicht mehr miteinander auszukommen. Selena Gomez war nicht im Musikvideo zu ihrem gemeinsamen Song zu sehen und kurz darauf veröffentlichte Puth einen eigenen Hit, der deutlich auf Selena Gomez hinzuweisen schien.

In «Attention» singt er «Du willst nicht mein Herz, du willst nur Aufmerksamkeit». Als Leute anfingen zu spekulieren, ob der Song von Gomez handelt, tweetete der Sänger auf X «Attention ist genau über die Person, die ihr denkt». Daraufhin machte er sich in einem Interview mit «Genius» besonders unbeliebt, als er den Hintergrund des Songs erklärte: «Ich war in diese Frau verliebt und sie hat mich auf ihr Zimmer eingeladen und ich dachte: ‹Yeah, endlich krieg ich ihn rein.› Doch dann hat sie mir einen Korb gegeben.» Selena Gomez hat sich nie zu der angeblichen Beziehung zu Charlie Puth geäussert.

Diese drei Vorkommnisse werden nach Bella Thornes Kommentar wieder diskutiert und Charlie Puth wird online heftig kritisiert. «Er ist so ein typischer Nice Guy, der denkt nur, weil er nett mit Frauen ist, hat er ein Anrecht auf Sex oder eine Beziehung mit ihnen», schreibt etwa eine Userin unter einem TikTok-Video zum Thema, während eine zweite meinte: «Es gibt Frauen, die möchten nur Freundschaft mit einem Mann und Charlie Puth scheint das nicht zu verstehen.» Charlie Puth selbst hat sich bisher nicht zur Kritik geäussert.

