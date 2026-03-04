Häusliche Gewalt

Marius Borg Høiby: Er darf seiner Ex vor Gericht nicht in die Augen schauen

Vor Gericht treffen Marius Borg Høiby und seine Ex-Freundin wieder aufeinander. Doch sie will direkten Blickkontakt vermeiden.

Elena Rothammer / t-online

Ein Artikel von

Am 19. Verhandlungstag im Prozess gegen Marius Borg Høiby stand vor dem Amtsgericht in Oslo erneut die sogenannte «Frogner-Frau» im Mittelpunkt. Bevor ihre Vernehmung begann, stellte sie laut «VG» eine Forderung: Sie wollte den Angeklagten während ihrer Aussage nicht direkt ansehen müssen. Das Gericht gab ihr recht. Marius Borg Høiby wurde daraufhin an einen anderen Platz im Gerichtssaal gesetzt. Laut «Bild» sass er deshalb dem Richter zugewandt.

Die Frau, deren Identität zu ihrem Schutz nicht öffentlich gemacht wird, gilt als Hauptgeschädigte im Verfahren. Im August 2024 soll es in ihrer Wohnung im Osloer Stadtteil Frogner zu einem gewalttätigen Übergriff gekommen sein. Zu diesem Zeitpunkt war sie die Freundin von Marius Borg Høiby. Nach dem Vorfall wurde er festgenommen.

Kurz vor dem Prozess soll der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit sie bedrängt und bedroht haben. Deswegen sitzt er nun in Untersuchungshaft und die Anklage wurde um zwei Punkte erweitert. Høiby muss sich unter anderem wegen Vergewaltigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Drohungen vor Gericht verantworten.

Marius Borg Høiby: Er ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. bild: Lise Aserud/NTB/AP/dpa-bilder

Ex-Freundin erklärt sich vor Vernehmung

Im Laufe ihrer Vernehmung gab die «Frogner-Frau» Einblicke in die Beziehung und berichtete von Grenzüberschreitungen und Gewalt. Selbst nach seiner Festnahme kam sie zeitweise wieder mit ihm zusammen. Um sich zu erklären, sagte sie schon zu Beginn des Prozesses einige Worte: «Viele haben sich gefragt, warum ich geblieben bin, warum ich nicht früher gegangen bin. Für mich ist wichtig klarzustellen, dass es nicht mit Gewalt begann. Für uns fing es mit weniger schlimmen Dingen an – Untreue und allgemeiner Unsicherheit.»

Sie habe «grosses Mitleid mit Marius» gehabt. «Ich sagte mir selbst, dass Liebe nicht einfach sein soll. Es geht darum, zu vergeben. Das führte dazu, dass meine eigenen Grenzen nach und nach verschoben wurden.» Das sei nicht über Nacht passiert, sondern über einen längeren Zeitraum und über viele Situationen hinweg.

