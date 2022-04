People-News

Nach Trennung von Mozzik: Loredana Arm in Arm mit Ex-FC-Basel-Spieler

So präsentiert sich Loredana auf Instagram 1 / 12 So präsentiert sich Loredana auf Instagram

Noch kein Jahr ist es her, als Loredana auf Instagram ihre Fans mit der Nachricht schockte: Mozzik und sie würden wieder getrennte Wege gehen. Jetzt zeigt ein Foto sie Arm in Arm mit einem französischen Fussballspieler.

«Einige haben ja schon mitbekommen bzw. vermutet, dass es bei mir und mozz gerade wieder Probleme gibt», schreibt Loredana in einem Instagram-Post von letztem August. «Wir sind einfach zwei Dickköpfe, die weder miteinander, aber auch nicht ohne einander können.»

Loredana verkündete im August die Trennung von Mozzik

Ein Jahr, nachdem sie als Paar wieder zusammengefunden hatten, trennten sich die beiden wieder. Die Arbeit an ihrem Album sei so intensiv gewesen, dass sie beide realisiert hätten, dass sie zwar 10 Stunden am Tag miteinander lachen könnten. Jedoch würden sie es nicht mehr schaffen, eine gesunde Beziehung zu führen.

Trotz der Trennung hätten sie es geschafft, klarzukommen, und sich ausserdem um ihre gemeinsame Tochter Hana zu kümmern.

Loredana mit Fussballstar zu sehen

Im Interview mit Promiflash sagte sie vor einigen Monaten, dass sie momentan nicht auf der Suche sei. Eine Instagram-Story zeigt sie jetzt aber mit einem französischen Fussballstar: Edon Zhegrova. Der 23-Jährige ist beim französischen Klub OSC Lille unter Vertrag.

Der kosovarische Nationalspieler wurde im nordrhein-westfälischen Herford geboren und wechselte im Winter vom FC Basel nach Frankreich.

Auf dem Foto, das er in seiner Story gepostet hatte und sie in ihrer eigenen Story teilte, legte er seinen Arm um sie. Beide haben ein Getränk in der Hand.

Fußballspieler Edon Zhegrova verlinkte Loredana in seiner Story. bild: instagram.com / @edonzhegrova10

Modell Patchwork-Familie für Loredana vorstellbar

Die On-Off-Beziehung zu Mozzik hat offenbar aber auch ihre Vorstellungen von der Zukunft geändert.

Früher habe sie sich immer gewünscht, mit einem Mann für immer zusammenzubleiben, wie die 26-Jährige in einem «Promiflash»-Interview Anfang des Jahres verriet.

Heute kann sie sich auch ein anderes Familienmodell vorstellen. «Ich sage, dass ich jetzt in meinem Leben an einem Punkt angelangt bin, an dem ich merke, dass eine Patchwork-Familie eventuell gar nicht so schlimm ist.»

(and)