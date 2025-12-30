wechselnd bewölkt-2°
People-News

Beyoncé ist laut «Forbes»-Magazin nun Milliardärin

30.12.2025, 07:2430.12.2025, 07:24

Die US-Sängerin Beyoncé ist laut dem «Forbes»-Magazin nun Milliardärin. Das Magazin schätzt, dass die 44-Jährige in diesem Jahr vor Steuern 148 Millionen Dollar (rund 117 Millionen Franken) eingenommen habe. Das macht sie zur drittbestbezahlten Musikerin der Welt.

Das frühere Destiny's-Child-Mitglied ist erst der fünfte Musik-Star, der dem exklusiven Milliardärs-Club angehört. Beyoncé folgt laut «Forbes» ihrem Ehemann, dem Rapper Jay-Z, sowie den Popstars Taylor Swift, Rihanna und Bruce Springsteen.

Beyoncé erreicht den Meilenstein nun nach äusserst erfolgreichen Jahren: Ihre Renaissance-World-Tour spielte 2023 fast 600 Millionen Dollar ein. Anschliessend zeigte sie 2024 mit dem Grammy-prämierten Country-Album «Cowboy Carter» eine neue musikalische Seite, bevor sie die weltweit lukrativste Welttournee einer Solokünstlerin des Jahres 2025 auf die Beine stellte.

Beyonce appears at the iHeartRadio Music Awards, Monday, April 1, 2024, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Beyonce&#039;,Stevie Wonder
Das genaue Vermögen der Sängerin sei nicht bekannt.Bild: keystone

«Forbes», für seine Ranglisten der reichsten Menschen der Welt bekannt, veröffentlichte keine genauere Schätzung des Nettovermögens von Beyoncé. Das Magazin schrieb, dass die Sängerin ihr Geschäftsimperium mit Unternehmen wie einer Haarpflegemarke, einem Whiskey-Label und einer Modelinie erweitert habe. Der grösste Teil ihres persönlichen Vermögens stamme jedoch aus ihrer Musik, ihren Tourneen und der Kontrolle über die Rechte an ihrem Musikkatalog. (sda/afp)

