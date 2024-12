Den dritten Platz belegt Rihanna. Auch andere Musiker wie Adele, Ariana Grande oder Kanye West sind in der Liste vertreten. Die vollständige Top 25 siehst du in der Slideshow:

Die Sängerin hat neun Nummer-1-Hits und 24 Top-10-Songs in den Hot 100. Vor ihrer Solokarriere war sie Mitglied der Girlgroup Destiny's Child.

Beyoncé ist mit 32 Grammys Rekordgewinnerin und eine Künstlerin und Schöpferin, «deren Engagement für Innovation, Entwicklung und allgemeine Exzellenz sie in den vergangenen 25 Jahren zum Massstab gemacht hat, an dem sich alle anderen Popstars dieses Jahrhunderts seit langem messen müssen», schreibt das Magazin .

«Billboard» verkündete die 25 grössten Popstars des Jahrhunderts. Dieses Jahr belegt Beyoncé Platz eins der Rangliste. Dass die Wahl auf sie fiel, liegt an ihrem grossen Einfluss, ihrer Wirkung und ihrer Entwicklung über 25 Jahre hinweg.

Mit «Im Westen nichts Neues» holte der Regisseur Edward Berger vier Oscars. Nun folgt sein Papstwahl-Krimi «Conclave».

Edward Berger verfilmt europäische Stoffe auf amerikanische Art: wuchtig, mit einem Gespür für grosse Bilder und Momente. Mit «Im Westen nichts Neues» stürmte er 2023 Hollywood. Vier Oscars sprangen am Ende bei neun Nominierungen heraus, Rekord für eine deutsche Produktion. Nun folgt erneut eine Romanadaption, «Conclave», nach dem Bestseller von Robert Harris. Dem österreichisch-schweizerischen Regisseur gelingt es dabei, das Ritual einer fiktiven Papstwahl in einen mordsspannenden Thriller zu verwandeln. Wir haben Berger am Zurich Film Festival zum Gespräch getroffen.