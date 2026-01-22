Sat.1 bringt Paul Ronzheimer zurück ins TV-Programm – warum das überrascht

Im TV-Programm von Sat.1 wird sich schon bald sehr viel ändern. Statt US-Serien auf dem Primetime-Slot bringt der Sender die Reportage-Reihe «Ronzheimer» zurück.

Anika Jany / watson.de

Mehr «Leben»

Im September 2024 ging der Journalist, Buchautor und Fernsehmoderator Paul Ronzheimer zum ersten Mal mit seiner Reportage-Reihe «Ronzheimer» bei Sat.1 auf Sendung. Die bislang letzte Ausgabe flimmerte im Februar 2025 über die heimischen Bildschirme. Seitdem ist fast ein Jahr vergangen.

Paul Ronzheimer startete mit seiner Reportage-Reihe im Februar 2024. Bild: keystone

Umso überraschender ist es jetzt, dass neue Folgen der Reportage-Reihe bei Sat.1 den gesamten Serienfahrplan der näheren Zukunft über den Haufen schmeissen werden.

Ab Ende Februar wird «Ronzheimer» wieder in den Programmverlauf aufgenommen.

«Ronzheimer» zurück mit neuen Folgen bei Sat.1

In seiner Dokumentations-Reihe «Wie geht's, Deutschland?» beschäftigt sich Journalist Paul Ronzheimer laut der offiziellen Beschreibung von Joyn mit der «Seele eines Landes, das aktuell geprägt ist von Unruhe und Sorgen: Rechtsruck, Migration, Armut».

Die Rückkehr der Reportage-Reihe hat Konsequenzen für den sonstigen Programmplan von Sat.1, wie «Quotenmeter» berichtet.

Diverse US-Serien wie «Navy CIS», «Navy CIS: Origins», «FBI» und «FBI: Most Wanted» werden von ihren Sendeplätzen am Dienstagabend vertrieben. Und das, obwohl neue Folgen der Serien erst seit dem 13. Januar ausgestrahlt werden.

«Ronzheimer» zurück im Programm: Das können Zuschauer erwarten

Den Auftakt der neuen Folgen von «Ronzheimer» macht eine Ausgabe rund ums Bürgergeld. Ronzheimer reist in dieser Folge durch Deutschland und spricht mit Bedürftigen, aber auch Menschen, die das soziale System ausnutzen. Eine Woche später folgt eine Dokumentation zum Thema Jugendkriminalität.

Paul Ronzheimer hat auch einen Podcast, in dem er über seine Reportage-Reisen und die Weltpolitik diskutiert. Bild: ronzheimer.podigee.io

Die grosse Rückkehr von Paul Ronzheimer zu Sat.1 startet am 24. Februar.

«Ronzheimer» enttäuscht mit bisheriger Reichweichte im TV

Tatsächlich ist das Comeback aber durchaus überraschend. Denn die Dokumentation konnte bei Sat.1 in der Vergangenheit mit Blick auf die Zahlen nicht unbedingt glänzen. Die ersten drei Ausgaben blieben allesamt eindeutig unter dem Senderschnitt.

Die Premiere erreichte lediglich 0,56 Millionen Menschen und die bislang letzte Episode fiel auf einen Tiefstwert von 0,46 Millionen Zuschauer:innen, wie ebenfalls «Quotenmeter» berichtete.

Ob «Ronzheimer» mit den neuen Folgen einen Durchbruch schafft oder weiterhin enttäuscht, bleibt abzuwarten. Sat.1 scheint jedenfalls weiterhin Vertrauen in das Format zu haben.