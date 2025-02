People-News

Til Schweiger liebt die neue RTL-Bachelorette

Und wie! Er ist nämlich ihr Vater. Die «Bild»-Zeitung will wissen, dass Luna Schweiger die neue deutsche Bachelorette ist und dass die Dreharbeiten auch bereits im Gang sind. Weder RTL noch Luna Schweigers Management haben dies der «Bild» gegenüber kommentiert. Also weder dementiert noch bestätigt.

Luna Schweiger ist 28, nicht tätowiert, im Sternzeichen Sherlock, pardon, Steinbock und besitzt nicht nur (vermutlich) baldige Bachelorette-Erfahrung, sondern auch einen Bachelor in Management. Sie war zehn, als Vater Til ihr mit einer Kinderrolle in «Keinohrhasen» das Schauspieldebüt ermöglichte, seither ist sie in vielen Filmen ihres Vaters und in seinen «Tatort»-Folgen aufgetreten und hat dabei oft seine Tochter gespielt. Sie lebt in Hamburg und ist in ihrer Freizeit Springreiterin.

Til und Luna Schweiger an der Premiere von «Manta Manta –Zwoter Teil». Bild: Getty Images Europe

Die (vermutliche) Nepo-Baby-Bachelorette bezeichnet sich seit fast zwei Jahren als «Single like a Pringle», im Frühjahr 2023 trennte sie sich nämlich von ihrem letzten bekannten Boyfriend, dem deutschen Fussballer Kevin Feucht. Der ist wiederum ein Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt, seinerseits Witwer von Schauspielerin und Society-Legende Zsa Zsa Gabor. Es kam bei Luna und Kevin so einiges an gesellschaftlich einflussreichen Faktoren zusammen.

Lunas Ex Kevin Feucht (oder Kevin Prinz zu Anhalt Feucht). Bild: www.imago-images.de

Doch offenbar vetrocknete Lunas Liebe zu Feucht. Seither sucht sie nach einem Mann, der ihr mehrere Pferde kauft und nach Möglichkeit jünger ist als sie. Ihr Beziehungsvorbild sind nämlich Heidi Klum und Tom Kaulitz und da beträgt der Alterunterschied ja 16 Jahre. Man rechne ... besser nicht.

Auf jeden Fall brauchen die Männer, die sich in der «Bachelorette» um Lunas Herz balgen werden – falls die keineswegs wiederlegten Gerüchte denn stimmen – vor allem eines: genügend Geld für ein paar Pferde.

