People-News

Bei Prinz Harry und Herzogin Meghan stinkt's

Prinz Harry und Herzogin Meghan dürften sich in ihrem Zuhause derzeit alles andere als wohlfühlen. In ihrer Villa in Montecito stinkt es nach verwesenden Innereien.

Harry und Meghan Bild: keystone

Ein Artikel von

Rund 13 Millionen Euro legten Prinz Harry und Herzogin Meghan für ihre Luxusvilla im kalifornischen Montecito auf den Tisch. Doch damals ahnten sie wohl noch nicht, dass sie es mit einer üblen Geruchsbelästigung zu tun bekommen würden.

Wie die britische Zeitung «The Mirror» bereits vor einigen Tagen berichtete, soll es dort dank eines nahen Gewässers ziemlich übel stinken. Dabei handelt es sich genauer gesagt um das Andrée Clark Bird Refuge, einen 42 Hektar grossen Salzwassersumpf. Der abgesonderte Gestank soll so stark sein, dass Harry und Meghan mittlerweile unter Kopfschmerzen leiden sollen, wie nun die britische «Daily Mail» meldet.

Laut eines Anwohners erinnert der Geruch «an Innereien, die in der Sonne verwesen». Es drehe sich einem der Magen um. Viele prominente Anwohner würden derzeit ihre Fenster deswegen geschlossen halten. Promis wie Oprah Winfrey , Ellen DeGeneres oder Orlando Bloom mit Katy Perry gehören zu den Nachbarn von Harry und Meghan. Das Gebiet rund um die Luxusanwesen der Stars ist eines der grössten Naturschutzgebiete im Santa Barbara County.

Nicht die erste Geruchsbelästigung

Ein Behördensprecher deutete an, dass der Gestank noch bis zum Herbst anhalten könnte, da das Wasser dort derzeit nicht richtig abfliessen könne. Man sei machtlos, dennoch würden die Belästigungen nur sporadisch auftreten. Harry und Meghan hatten bereits in der Vergangenheit mit Geruchsbelästigung zu tun: 2021 wurde berichtet, dass eine legale Marihuanafabrik in Santa Barbara zu einer Belästigung führte. In unmittelbarer Umgebung zu ihrer Villa stünden riesige Cannabis-Gewächshäuser.

Harry und Meghan leben seit ihrem Rückzug von ihren royalen Pflichten in den USA. Ihr Sohn Archie Harrison war bei ihrem Umzug bereits geboren, ihre Tochter Lilibet Diana erblickte im vergangenen Sommer das Licht der Welt.

(t-online,spot on news )