Billie Eilish nahm schon mit 12 Diätpillen: «Das Internet hasst Frauen»



Seit Billie Eilishs kometenhaften Aufstieg mit dem Album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ist nicht nur ihre Musik, sondern oft auch der Style der Sängerin ein Thema. Billie trägt nämlich fast immer sehr weite Kleidung, was einen bestimmten Grund hat: Vor einigen Monaten erzählte sie, dass sie auf keinen Fall auf ihren Körper reduziert werden möchte und ihn daher unter Baggy-Klamotten versteckt.

In einem neuen Interview mit «Vanity Fair» sprach die «Bad Guy»-Interpretin nun offen über ihren Hass auf ihren eigenen Körper, der bereits im Alter von 12 einen traurigen Höhepunkt erreichte. Mit Hilfe von Diätpillen wollte sie damals unbedingt Gewicht verlieren, doch deren Effekt war am Ende alles andere als positiv.

Billie Eilish hungerte mit 12 Jahren

Vor einigen Monaten wurde Billie von einem Paparazzo in einem Tank Top fotografiert. Die Aufnahme machte im Internet wie ein Lauffeuer die Runde heizte erneut (mitunter sehr unsachliche) Diskussionen um ihre Figur an. Das Thema kam auch im Gespräch mit «Vanity Fair» noch einmal auf und Billie erklärt, warum ihr Umfeld wegen des Fotos besonders alarmiert war:

«Ich denke, die Leute um mich herum waren mehr besorgt darüber als ich, weil der Grund, warum ich mich geritzt habe, mein Körper war. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich nur wegen meines Körpers angefangen, weite Kleidung zu tragen.»

Damit gibt die Sängerin auch schon Einblicke in ihre Vergangenheit, als sie unter massivem Selbsthass litt und sich zeitweise offenbar sogar selbst verletzte. Zwar hat sie diese Phase zum Glück nun überwunden, aber noch vor wenigen Jahren stand es gar nicht gut um sie. Billie berichtet weiter: «Ich war aber sehr, sehr froh, dass ich jetzt in einer neuen Lebensphase bin und das [mit dem Foto] nicht vor drei Jahren passiert ist, als ich diese furchtbare Beziehung zu meinem Körper hatte – oder vor fünf Jahren, als ich viel getanzt und nicht wirklich etwas gegessen habe. Ich habe quasi gehungert.»

In dem Zusammenhang erzählt Billie auch von speziellen Diätpillen, die sie bereits mit 12 Jahren einnahm. Abnehmen funktionierte damit allerdings nicht, vielmehr stellten sich unangenehme Nebenwirkungen ein, die die 19-Jährige ebenfalls offenbart:

«Ich erinnere mich, dass ich eine Pille genommen habe, die mir sagte, dass ich dadurch abnehmen würde und es endete nur damit, dass ich mich nachts eingenässt habe – als ich 12 war.»

Im Hinblick auf die Tank-Top-Bilder oder eher die Reaktionen darauf fügt Billie dann noch einen zynischen Kommentar hinzu und meint: «Ich dachte, ich sei die einzige, die sich mit dem Hass auf meinen Körper beschäftigt. Aber ich schätze, das Internet hasst meinen Körper ebenfalls. Einfach super.»



Jedoch sei bei Weitem nicht nur sie selbst von öffentlichem Bodyshaming betroffen. Vielmehr weist Billie darauf hin, dass eine generelle Frauenfeindlichkeit das ganze Web durchzieht und stellt fest: «Das Internet hasst Frauen».

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143,

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

