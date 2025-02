People-News

Hip-Hop-Produzent Irv Gotti mit 54 Jahren gestorben

Irv Gotti wurde 54 Jahre alt. Bild: keystone

Der US-amerikanische Hip-Hop-Produzent Irv Gotti ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von nur 54 Jahren in New York, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

«Wir sind sehr betrübt über den Tod von Irv Gotti», schrieb sein früheres Label Def Jam Recordings in einem Post auf Instagram. Es pries Gotti als eine Grösse, die den Sound von R&B und Hip-Hop verändert habe.

Gotti gründete das Label Murder Inc. und hat zu Beginn der 2000er Jahre Musikgrössen wie Ashanti und Ja Rule produziert und bekannt gemacht. Später war er auch an Hits von Jennifer Lopez, Kanye West und Fat Joe beteiligt. Die Todesursache ist den Berichten zufolge unbekannt. Mehrere Stars der Branche wie etwa Rapper 50 Cent brachten in sozialen Medien ihre Trauer zum Ausdruck.

Gotti hatte seinen Durchbruch in den 90er Jahren. Später geriet er wegen juristischer Schwierigkeiten in die Schlagzeilen. So wurden er und sein Bruder wegen Geldwäsche angeklagt, jedoch freigesprochen. Gotti hinterlässt laut einem US-Medienbericht drei Kinder. (sda/dpa)