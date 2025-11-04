wechselnd bewölkt
People-News

Jennifer Aniston macht Beziehung zu Life-Coach Jim Curtis offiziell

Jennifer Aniston macht neue Liebe zu Life-Coach Jim Curtis offiziell

Mit einem Social-Media-Post löst Jennifer Aniston Begeisterung aus. Die Schauspielerin wählt einen besonderen Anlass, um ihre neue Liebe offiziell zu machen.
04.11.2025, 09:1604.11.2025, 09:20
Maria Bode / t-online
Ein Artikel von
t-online

Jennifer Aniston hat auf Instagram ihre Beziehung zu Jim Curtis bestätigt. Im Juli waren die beiden zum ersten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden – Spekulationen um eine Beziehung liessen da nicht lange auf sich warten. Jetzt ist es also offiziell.

Im Gegensatz ihren Verflossenen stammt Curtis nicht aus dem Schauspielbusiness. Er ist Autor, Life-Coach und Hypnotherapeut. Er schrieb mehrere Bücher, darunter «The Stimulati Experience: 9 Skills for Getting Past Pain, Setbacks, and Trauma to Ignite Health and Happiness». Darin beschreibt er, wie er durch Überwindung seiner chronischen Krankheit zum Coaching fand.

Die 56-Jährige veröffentlichte auf ihrem Profil ein Schwarz-Weiss-Foto, das sie und Curtis eng umschlungen zeigt. Sie steht hinter ihm, beide halten sich an den Händen und lachen glücklich. Dazu schrieb Aniston: «Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster» – und ergänzte ein rotes Herz.

Bereits im Sommer waren Aniston und Curtis mehrfach zusammen fotografiert worden. Bestätigt war die Beziehung bislang allerdings nicht, da es sich dabei um Paparazzi-Aufnahmen gehandelt hatte. Doch auch auf dem Instagram-Kanal von Aniston mit über 44 Millionen Followern war Jim Curtis bereits zu sehen. Anfang September hatte sie ein Foto veröffentlicht, auf dem er zu sehen war – als Teil einer Bilderreihe mit der Bildunterschrift «Danke, Sommer» und ohne weiteren Kommentar.

«Könnte nicht glücklicher für euch sein»

Umso grösser ist die Freude jetzt. Zahlreiche Fans und Prominente kommentierten den Beitrag. Viele schickten einfach Herzchenemojis. Darunter auch die US-amerikanische Schauspielerin Leslie Mann. Eine Nutzerin schrieb: «Ich liebe euch beide zusammen.» Ebenfalls zu lesen: «Ich könnte nicht glücklicher für euch zwei sein. Mein Herz explodiert.»

Der frühere «Friends»-Star Jennifer Aniston war zuvor zweimal verheiratet: von 2000 bis 2005 mit ihrem Kollegen Brad Pitt und von 2015 bis 2018 mit dem Schauspieler und Drehbuchautor Justin Theroux. (cst)


