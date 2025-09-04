Christian Ulmen und Collien Fernandes sind kein Paar mehr. Bild: www.imago-images.de

People-News

Christian Ulmen und Collien Fernandes haben sich nach 15 Jahren getrennt

Aus und vorbei: Nach 15 Jahren Beziehung und 14 Jahren Ehe geben Collien Fernandes und Christian Ulmen ihre Trennung bekannt.

Ricarda Heil / t-online

Ein Artikel von

«Ich bin sehr verliebt», schwärmte Collien Ulmen-Fernandes im Oktober 2010 von ihrer neuen Beziehung im Interview mit der «Gala». Bei einer Preisverleihung des Männermagazins «GQ» kam die Moderatorin in Begleitung von Christian Ulmen. Auf dem roten Teppich der «Men of the Year»-Party feierten die beiden ihr Pärchendebüt.

Im April des vergangenen Jahres waren Fernandes und Ulmen zusammen beim Bundespresseball im Hotel Adlon Kempinski in Berlin erschienen. Damals hatten sie sich noch als geschlossene Einheit präsentiert. Arm in Arm posierten sie in Abendrobe – er im Smoking, sie in einem Look in Schwarz und Silber – vor den anwesenden Fotografen.

2024 waren Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes noch zusammen auf dem Bundespresseball. Bild: DPA

Jetzt ist alles aus. Die beiden Schauspieler haben das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. «Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen», heisst es in einem Statement, das der «Bild»-Zeitung vorliegt.

Unterzeichnet wurde die Mitteilung mit den Namen Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen. Die «Traumschiff»-Darstellerin hat sich bereits von ihrem Nachnamen Ulmen getrennt. Sie gehen zwar getrennte Wege, wollen jedoch als Eltern «weiterhin gemeinsam für ihre Tochter da sein», wie sie in ihrem Trennungs-Statement klarstellen.