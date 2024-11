People: Megan Fox ist nach Fehlgeburt wieder schwanger

View this post on Instagram

Darunter schreibt sie, dass nichts jemals wirklich verloren sei, «willkommen zurück» – eine Referenz an das Lied «last november» von Machine Gun Kelly , in dem es um eine frühere Fehlgeburt geht, die die beiden vor ein paar Jahren durchleben mussten.

Im ersten Foto des Posts sitzt die 38-Jährige von schwarzer Flüssigkeit bedeckt auf dem Boden und hält ihren Babybauch. Auf dem zweiten Foto hält Fox einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Führt ein Autobahn-Ausbau zu mehr Verkehr? Die Antwort findet sich in der Schweiz

«Wutentbrannt» nach Kritik an Russland-Politik: Diese Rede führte zum Steinmeier-Eklat

Tesla nur noch Nummer 3 bei E-Autos in Deutschland – diese Marken zogen vorbei

Was Trump zur Präsidentschaft verhalf, könnte zu seinem grössten Problem werden

Wir haben die Dubai-Schoggi aus der Schweiz probiert

Seit Wochen geht die Dubai-Schokolade auf Social Media viral. Wir haben sie auch probiert – und zwar die Schweizer Variante.

Dubai-Schokolade: Milchschokolade mit Pistazien-Creme und Knafeh als Füllung. Diese spezielle Mischung, die aussieht wie Schoggi mit Guacamole, ging in den letzten Wochen auf TikTok viral. Am 9. November bringt nun Lindt & Sprüngli die Schokolade in die Schweizer-Regale. Sie sind damit jedoch nicht die ersten. Wir haben bereits die allererste Schweizer-Variante von Kunz probiert – und mit dem Original verglichen. Das hat der TikTok-Trend zu bieten.