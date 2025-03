Laut einer Ex-Freundin soll Kanye West seine Freundinnen die Kleidung vorschreiben. Bild: WWD

People-News

Bianca Censori plant angeblich Trennung von Kanye West

Über die Ehe von Kanye West und Bianca Censori gibt es immer wieder Spekulationen. Sogar andere Stars meldeten sich bereits zu Wort. Nun gab es weitere Einblicke darin, wie es der Australierin derzeit gehen soll.

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «Leben»

Mit ihren Auftritten sorgen Kanye West und Bianca Censori immer wieder für Furore. Dabei geht es auch um ihre öffentliche Darstellung. Nachdem sich der Rapper im Jahr 2022 von Kim Kardashian scheiden lassen hatte, wird besonders die Blitz-Ehe mit Censori kritisch beobachtet. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sie schon einige bizarre Auftritte hingelegt haben.

Bianca Censori erschien beispielsweise bei den jüngsten Grammys so gut wie nackt. Kanye West stand daneben und schaute sich das Spektakel an. Der 47-Jährige ist schon lange für Negativ-Schlagzeilen bekannt und schockt immer wieder mit zahlreichen Entgleisungen. Jetzt wird Censori in den Mittelpunkt gerückt.

Bianca Censori und Kanye West: Quelle thematisiert Trennung

Um das Privatleben von Bianca Censori und Kanye West gibt es viele Spekulationen. Amber Rose, die von 2008 bis 2010 mit ihm in einer Beziehung war, sagte in dem Podcast «Club Shay Shay»: «Kanye zieht sie ganz bestimmt so an. Ja, das Gleiche hat er bei mir und Kim gemacht. So ist er eben.» Die durchsichtige Kleidung soll der Künstler damit gerechtfertigt haben: «Du verstehst das nicht, es ist Mode, ich bin ein Genie.»

Jetzt berichtete «Page Six» exklusiv, wie es angeblich derzeit um ihre Ehe stehen soll. Demnach soll Bianca Censori derzeit darum kämpfen, sich «aus dem Griff ihres Mannes zu befreien». Dies will eine nahestehende Quelle des Paares wissen.

Weiter wurde betont: «Ich glaube, Bianca möchte Schluss machen, aber es ist nicht einfach. Kanye kontrolliert so viele Aspekte ihres Lebens.»

Kanye West soll derzeit nicht bei Bianca Censori sein

Momentan gibt es besonders viel Aufregung um ihre Ehe. Kanye West würde sich aktuell in Japan befinden, wurde angemerkt. Aus diesem Grund könnte es nun Bewegung in dem Fall geben. Bianca Censori soll nämlich in Los Angeles geblieben sein.

Der Insider gab an: «Das Paar war in den letzten Wochen zwischen Hotels in L.A. hin- und hergezogen, nachdem es die meiste Zeit der letzten Jahre in Japan verbracht hatte.» Zuletzt seien die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit im Februar in West Hollywood fotografiert worden. «Page Six» berichtete, dass Bianca Censori vor Kurzem allein in ein anderes Hotel untergekommen sei, lange sei sie aber dort nicht geblieben.

«Er schickte die Sicherheitsleute herbei und liess sie nicht in Ruhe … das war vor etwa einer Woche, und jetzt hat er die Stadt verlassen», sagte die Quelle. Zudem wurde betont: «Sie muss weg, aber er ist besessen von ihr. Es fällt ihr schwer, allein rauszukommen.» Da der Rapper aber derzeit nicht da sei, könnte das Bianca Censori bei ihrer Entscheidung um ihre eigene Zukunft helfen.

Bianca Censori bearbeitet freizügiges Bild

Laut «Radar Online» soll die Wandlung von Bianca Censori auch auf ihrem Social-Media-Account festzustellen sei. Zwar zeigte sie sich in ihren Instagram-Posts weiterhin freizügig, ein Bild schien aber bearbeitet zu sein, sodass es keine freie Sicht auf ihre Brust gab. Bei ihrer Aufnahme trägt sie ein durchsichtiges, knappes Oberteil.

Bianca Censoris bearbeitetes Bild. bild: biancacensori/instagram

Doch hier sind die wichtigsten Stellen bedeckt. Das Foto stammt von ihrem Stylisten Gadir Rajab. Er teilte das Bild im Original. Hierauf ist deutlich der Unterschied zu erkennen, denn dort ist Bianca Censoris komplette Brust zu sehen, die nur von einem transparenten und hauchdünnen Stoff umhüllt ist.

Das US-Portal wies darauf hin, viele würden dies als ein Zeichen dafür deuten, dass sie sich «endlich gegen ihren kontrollsüchtigen Ehemann» auflehne, der sie oft stolz nackt herumführe.