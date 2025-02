Was hältst du von Bianca Censoris Outfits?

Keine Halloween-Kostüme: Kanye West mit einer Sturmhaube und Bianca Censori in einem durchsichtigen Poncho im Februar 2024. Kanye ist bekannt für seine avantgardistischen Designs und betrachtet diese als Kunst.

Keine Halloween-Kostüme: Kanye West mit einer Sturmhaube und Bianca Censori in einem durchsichtigen Poncho im Februar 2024. Kanye ist bekannt für seine avantgardistischen Designs und betrachtet diese als Kunst.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Bianca Censori an der Mailänder Fashion Week, Februar 2024.

Bianca Censori an der Mailänder Fashion Week, Februar 2024. Bild: Getty Images Europe

Bianca Censori gemeinsam mit Kanye West an der Pariser Fashion Week 2024.

Bianca Censori gemeinsam mit Kanye West an der Pariser Fashion Week 2024. Bild: Getty Images Europe

So sorgte sie beispielsweise bei der Paris Fashion Week im Juni 2024 mit einem hautfarbenen, durchsichtigen Body für Aufsehen. Auffällig war nicht nur ihr Outfit, sondern auch ihre Frisur: ein pinker Bob mit lockigen Strähnen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Beyoncé kündigt «Cowboy Carter»-Tournee an

Die US-Musikerin Beyoncé brachte im vorigen März ihr achtes Solo-Studio-Album heraus, nun kündigt sie mit dem Hit-Album «Cowboy Carter» eine Tournee an. Die 43-jährige Sängerin postete in ihren sozialen Medien den Hinweis auf eine Tour in diesem Jahr, ohne allerdings Termine oder Auftrittsorte zu nennen.