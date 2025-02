Ye wirbt mit einem Nacktbild seiner Frau für einen Film, den er produziert hat. Bild: instagram/ye

Wegen Filmprojekt: Ye postet Nacktbild von Bianca Censori

Bianca Censori ist wieder nackt. Diesmal wird damit aber ihr Film promoted.

Ye alias Kanye West hat ein Nacktbild von seiner Frau Bianca Censori auf Instagram gepostet. Dabei handelt es sich um ein Filmposter von einem Avantgarde-Film, den er produziert hat und in dem Bianca die Hauptrolle spielt. Die italienische Performancekünstlerin Vanessa Beecroft hat dabei Regie geführt. Unter dem Bild schreibt Ye:

«Ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie in ihrem ersten Film mitspielt, der in Japan gedreht wurde.»

Yes Ankündigung überrascht: Zuvor hatte es geheissen, Censori habe sich geweigert, die Dreharbeiten fortzusetzen, so die «Daily Mail». Grund dafür sollen Yes Skandal-Posts auf X gewesen sein, welche sie «traumatisiert» haben sollen.

Darum geht es im Film

Im Film soll es vor allem um den weiblichen Körper als Objekt gehen. Auch das Schamgefühl in Verbindung mit Nacktheit sowie der Begriff Obszönität sollen im Film aufgegriffen werden. Die Dreharbeiten in Japan wurden erst kürzlich abgeschlossen und sollen an einem noch unbekannten Ort fortgesetzt werden.

Gemäss «Daily Mail» wird das Filmprojekt komplett von Ye und Bianca finanziert. Für den Film soll der Rapper umgerechnet etwa 22,7 Millionen Franken hingeblättert haben.

