Taylor-Swift-Konzert laut Forschern vergleichbar mit Mini-Erdbeben

Auslöser seien wahrscheinlich das Soundsystem und die Bewegungen der rund 70'000 Besucher im Takt dazu bei den beiden Konzerten vor rund einer Woche gewesen, hiess es. Ähnliche, wenn auch etwas weniger starke Erschütterungen waren auch schon bei einem Konzert von Rapper The Weeknd und bei einem Football-Spiel in Seattle gemessen worden. (sda/dpa)

Die bei Konzerten von Popstar Taylor Swift in der nordamerikanischen Stadt Seattle ausgelösten Bodenerschütterungen waren Forschern zufolge vergleichbar mit einem kleinen Erdbeben. Die Messungen hätten sie als etwa ähnlich einem Erdbeben der Stärke 2.3 angezeigt - also zwar nicht wirklich spürbar, aber messbar, berichteten US-Medien unter Berufung auf mehrere Seismologen.

Wegen «eigenartiger Rituale»: Konzert von Travis Scott in Ägypten abgesagt

Wegen angeblich «eigenartiger Rituale» während seiner Konzerte und drohender Verstösse gegen gesellschaftliche Werte ist eine Show des US-Rappers Travis Scott in Ägypten abgesagt worden. Der Veranstalter Live Nation erklärte am Mittwochabend bei Twitter, dass die Show nicht wie geplant in der Wüste stattfinden könne. Geld für die Tickets, die Beobachtern zufolge in weniger als 30 Minuten ausverkauft waren, werde erstattet. Die schon aus dem Ausland angereisten Fans dürften dennoch auf Reisekosten sitzenbleiben.