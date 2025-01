bild: watson.ch

People of watson

User ursus3000: «Ich wüsste nicht, welcher Sexskill mir fehlen würde»

Wir dürfen zugeben, dass wir schon ein wenig stolz sind auf unsere Community. Und einige unserer User haben mit ihren Kommentaren Legendenstatus erreicht. Ein solcher ist ursus3000. Heute stellt er sich vor.

team watson

Wie alt bist du?

ursus3000: Ich werde in 4 Wochen 57 Jahre alt.

Welchem Stereotypen entsprichst du am ehesten?

Ich war früher Neo-Hippie, nun Neo-Althippie.

Was ist das Teuerste, was du dir je gekauft hast?

Heizung für mein Haus. Natürlich CO₂-frei. Aber schon vor dem Klimawandelgedöns.

Was ist «People of watson»? watson-UserInnen sind die besten. Das ist wohl unbestritten. Und einige davon haben Legendenstatus erreicht. Und was macht man mit Legenden? Man baut ihnen ein Denkmal – in Form eines Interviews.

An welchem Besitz hängst du am meisten?

Mein Reich, bestehend aus Haus, Scheune, Halle und Teich, und alles, was darauf wächst.

So stellen wir uns das Haus vor. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Wenn nicht du selbst, wer wärst du am liebsten? Und warum?

Brad Pitt oder George Clooney. Wegen der Coolness und den Frauen.

Wann bist du glücklich?

Jetzt. Ök, ich bin in den Ferien. Aber ich bin auch sonst sehr zufrieden mit meinem Leben.

Was ist deine grösste Angst?

Alt und krank zu werden.

Welche Eigenschaft nervt dich an anderen am meisten?An anderen nervt mich unterkomplexes Denken.

Welche Eigenschaft an dir magst du am wenigsten?

Mein Prokrastinieren.

Welches ist dein hässlichster Körperteil?

Ich habe keinen hässlichen Körperteil. Er ist sehr funktionell. Und ich habe immer noch die gleiche Kleidergrösse wie vor 20 Jahren. Und Narben sind Trophäen. Die meisten jedenfalls.

Wer wäre dein Wunschkandidat, um dich in einem Biopic zu spielen? Und wer wäre realistisch?

Brad Pitt. Realistisch wäre Quasimodo. Ich wurde nach meinem Hexenschuss Glöckner von Notre Dame genannt🙄.

«Ich würd die Rolle nehmen», sagte Brad Pitt (irgendwann mal, in einem ganz anderen Kontext, vermutlich). Bild: keystone

Wie viel verdienst du?

Das weiss ich nicht so genau. Ich arbeite auch nicht so viel. Aber dieses Jahr habe ich schon in Rumänien, Spanien, Ungarn, Polen und in der Schweiz gearbeitet.

Das liebe/hasse ich an meinem Beruf.

Wir sind Retter in der Not. Es freuen sich alle, wenn wir kommen. Hassen würde ich es, wenn ich das immer machen müsste.

Was wolltest du als Kind werden?

Dachdecker, wegen der Aussicht.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du beruflich machen?

Das Gleiche.

Welche an dich gerichtete Beleidigung vergisst du nie wieder?

Wenn ich dumm genannt werde. Nur dumme Leute nennen andere dumm.

Was würde dein Leben am meisten verbessern?

Verbessern geht nicht. Aber in meinem Alter ist eher die Gefahr, dass es schlechter wird (hatte Hexenschuss vor 2 Monaten). Wenn Leute mit Rollator freundlich grüssen, weil man nicht mehr aufrecht gehen kann, ist das schon sehr beängstigend.

POV: ursus3000s schlimmster Albtraum. Bild: Shutterstock

Welchen Sex-Skill hättest du am liebsten?

Ich wüsste nicht, welcher mir fehlen würde.

Wer ist dein Promi-Crush?

Aus dem Alter bin ich raus.

Was war der schrägste Ort, an dem du je Sex hattest?

Auf einem schrägen Stein am Ufer des Lago Maggiore.

Worüber hast du zuletzt gelogen?

Nein, ich habe keinen Alkohol getrunken …

Was ist deine grösste Errungenschaft?

Keine, mir ist alles in den Schoss gefallen.

Mehr Sex, mehr Geld oder mehr Fame?

Ich verstehe diese Frage nicht.

Wie würdest du gerne in Erinnerung bleiben?

Ich hoffe, ich werde lebendig in Erinnerung bleiben. Sonst bin ich schon vor dem Tod gestorben.

Welches ist die wichtigste Lektion, die dich das Leben gelehrt hat?

Dass man keine offenen Rechnungen haben sollte.

Welches war dein peinlichster Moment?

Mir ist eigentlich nichts peinlich, ich bin schmerzbefreit.

Welche Hausarbeit nervt dich am meisten?

Putzen natürlich.

Was war der beste Kuss deines Lebens?

Ich fand die meisten gut. Die Frage nach dem schlechtesten wär einfacher.



Was ist dein Fetisch?

Habe ich nicht.

Woran denkst du beim Masturbieren?

Ans Kommen.

Beschreibe dich selbst in drei Wörtern?

Än geile Siech.

Mit diesen Personen wäre ich gerne in einem Gruppenchat.

Die watson-Kommentarspalte ist mein Gruppenchat.