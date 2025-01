bild: watson.ch

User Lowend: «Kamala Harris wäre ein netter Promi-Crush»

Einige unserer User haben mit ihren Kommentaren Legendenstatus erreicht. Lowend gehört mit Sicherheit dazu. Und er meint, das Leben sei wie Autofahren.

team watson

Wie alt bist du?

Lowend: Ich bin 61 Jahre jung und freue mich drauf, im Dezember altersmässig von meinem Jahrgang überholt zu werden.



Welchem Stereotypen entsprichst du am ehesten?

Dem Typen, der mit jedem im Lokal ein Bier trinken kann und dem egal ist, was jemand hat, oder wer er ist – so lange er etwas Gescheites zu sagen hat.

Was ist das Teuerste, was du dir je gekauft hast?

Neben Gebrauchsobjekten wie Autos und Haus sicher meine vielen Bässe und mein ganzes Musik-Equipment.

Was ist «People of watson»? watson-UserInnen sind die besten. Das ist wohl unbestritten. Und einige davon haben Legendenstatus erreicht. Und was macht man mit Legenden? Man baut ihnen ein Denkmal – in Form eines Interviews.

An welchem Besitz hängst du am meisten?

An meinen Bässen und den alten Bildern meiner Vorfahren.

Selbstportrait von watson-User Lowend. bild: lowend

Wenn nicht du selbst, wer wärst du am liebsten? Und warum?

«Munch» aka Darryl Jones, weil der noch ein wenig besser Bass spielt, obwohl wir beide denselben Lehrer hatten.

Wann bist du glücklich?

Wenn ich auf einer Bühne stehe und die Halle kocht!

Was ist deine grösste Angst?

Nicht mehr Musik machen zu können.

Welche Eigenschaft nervt dich in anderen am meisten?Mich nerven sture und humorlose Menschen, die nicht über sich selber lachen können.

Welche Eigenschaft an dir magst du am wenigsten?Meine Masslosigkeit.

Welches ist dein hässlichster Körperteil?

Eine Folge der Antwort aus Frage 9 – mein Bauch.

Wer wäre dein Wunschkandidat, um dich in einem Biopic zuspielen? Und wer wäre realistisch?

Marcus Signer, was auch realistisch wäre, weil er ein uralter Freund von mir ist.

Wie viel verdienst du?

Genug, um gut zu leben und mir immer wieder ein neues Instrument zuzulegen.

Das liebe/hasse ich an meinem Beruf.

Mein Geld habe ich lange als Tontechniker verdient und daran liebe und hasse ich exakt das gleiche; die meisten Zuhörer bemerken Tontechniker erst dann, wenn sie einen Fehler machen.

Herr der Hebel und Potis: Lowend bild: Lowend

Was wolltest du als Kind werden?

Als Kind fotografierte ich viel und wollte Kameramann werden.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du beruflich machen?

Ich wäre genau so wie heute als Bassist und Tontechniker tätig.

Welche an dich gerichtete Beleidigung vergisst du nie wieder?

Ich werde nie vergessen, wie alle biederen Schweizer mir immer wieder «Moskau, einfach!» wünschten und mag die Ironie der Geschichte, dass sie heute selber davon träumen, in ihr gelobtes Russland zu ziehen und den Diktator zum Führer zu haben.

Was würde dein Leben am meisten verbessern?

Wenn alle Rechts- und Linkspopulisten ihren Traum wahr machen und zum grossen Führer nach Russland auswandern würden.

bild: lowend

Welchen Sex-Skill hättest du am liebsten?

Was, noch einen? Dann kämen wir ja nie mehr aus dem Bett. ;)

Wer ist dein Promi-Crush?

Als Musiker wären das Miles Davis oder Prince, als Mann wäre es Tina Turner gewesen. Aber die sind leider schon alle tot. Darum wäre es momentan Taylor Swift: wegen ihres Statements zu Kamala Harris. Auch Kamala Harris selbst wäre sicher ein netter Promi-Crush.

Was war der schrägste Ort, an dem du je Sex hattest?

Mit einer hübschen fremden Frau im ICE von Frankfurt nach Hamburg, wo sie dann ausstieg und von ihrem Freund in Empfang genommen wurde.

Worüber hast du zuletzt gelogen?

Bei Frage 18 über meine Sex-Skills ;).

Was ist deine grösste Errungenschaft?

Dass ich es geschafft habe, nach einer schweren Krankheit, mein Leben fast komplett neu zu erfinden und gerade letzten Samstag zum ersten Mal wieder auf einer Bühne abrocken konnte.

Lowend: «Ich habe es geschafft, nach einer schweren Krankheit mein Leben fast komplett neu zu erfinden.» bild: Lowend

Mehr Sex, mehr Geld oder mehr Fame?

Natürlich mehr Sex, mehr Geld und more Fame!

Wie würdest du gerne in Erinnerung bleiben?

Als der Musiker, der im hohen Alter unter tosendem Beifall auf der Bühne seinen Löffel abgegeben hat.

Welches ist die wichtigste Lektion, die dich das Leben gelehrt hat?

Das Leben ist wie Autofahren. Schau nach vorne und nur gelegentlich in den Rückspiegel, denn das, was kommt, ist wichtig, und was war, dient höchstens zur Orientierung.

Welches war dein peinlichster Moment?

Eine Liebes-SMS, die ich blöderweise an die Freundin eines guten Freundes schickte; seither schreibe ich auch alle Nachnamen in mein Adressbuch.

Welche Hausarbeit nervt dich am meisten?

Gegenfrage: Welche Hausarbeit, ausser vielleicht dem Kochen, nervt nicht?

Die watson-Redaktion nimmt an, dass es nach einem Lowend-Konzert so aussieht. bild: lowend

Was war der beste Kuss deines Lebens?

Natürlich mein erster und dann mein zweiter und dann ...

Was ist dein Fetisch?

Bassgitarren und abgrundtiefe, fette Bässe auf der PA!

Woran denkst du beim Masturbieren?

An meinen ersten Kuss und an meinen zweiten und dann ...

Beschreibe dich selbst in drei Wörtern?

Gebildet, weltoffen und musikalisch.

Mit diesen Personen hätte ich gerne einen Gruppenchat.

Dem Bundesrat und der ganzen Bundesversammlung, sowie mit der Watson-Redaktion, damit ihr und ich immer verlässliche Informationen und einen gewissen Informationsvorsprung haben.