US-Komiker Pete Davidson wird Vater: «Jetzt weiss jeder, dass wir Sex hatten»

Davidson ist vor allem durch seine Auftritte in der Comedy-Show «Saturday Night Live» bekannt, er spielte aber auch schon in Serien und Filmen mit.

Der US-Komiker Pete Davidson (31) wird Vater, wie seine schwangere Freundin, Model und Schauspielerin Elsie Hewitt, in einem witzigen Instagrambeitrag bekanntgab.

Ein elektrisches SUV-Coupé, das ohne Weiteres 400 km auf der Autobahn zurücklegt, so leise ist, dass man eine Stecknadel fallen hört, und in Sachen Style und Komfort ganz vorn dabei ist? Mit dem DS N°8 zieht die französische Premiummarke eine in diesem Segment unerwartete Karte aus ihrem Ärmel. Das erste Mal im 350 PS starken Long Range 4x4 unterwegs.

Da die Hersteller immer wieder gerne grossartige «Bis zu»-Reichweiten versprechen, könnte man fast vergessen, wie die Wirklichkeit aussieht. Wenn DS also stolz 400 km bei 130 km/h für sein neues Flaggschiff ankündigt, ist Skepsis vorprogrammiert.