Shannon Elizabeth: Ihr OnlyFans-Account bricht seit Mitte April durch die Decke. Bild: www.imago-images.de

Nach einer Woche: «American Pie»-Star verdient über eine Million auf Onlyfans

Shannon Elizabeth spielte in der Kultfilm-Reihe «American Pie» die tschechische Austauschschülerin Nadia – nun hat sie mit 52 Jahren einen OnlyFans-Account eröffnet. Und damit bereits regelrecht abgesahnt.

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1.2 Millionen US-Dollar: So viel soll die Hollywood-Schauspielerin Shannon Elizabeth mit ihrem Onlyfans-Account bereits eingenommen haben, schreibt das Enterntainment-Magazin Variety unter Berufung auf eigene Quellen. Elizabeths Manager bestätigte gegenüber dem Magazin, dass sie in ihrer ersten Woche auf der Plattform «einen siebenstelligen Betrag» verdient habe.

Elizabeth hatte ihren Account auf OnlyFans am 16. April eröffnet. Gegenüber der Presse hatte sie im Vorfeld erklärt, sie sei es leid, in Hollywood zu arbeiten, wo «andere Leute das Narrativ und den Weg meiner Karriere bestimmen». Mit diesem «neuen Kapitel» wolle sie ihren Fans eine «sexy Seite» zeigen, die bislang noch niemand gesehen hätte.

Die Firma, die den Account der 52-Jährigen managed, unterhält auch diese von weiteren «High-Profile-Creators». Darunter etwa die «Sopranos»-Schauspielerin Drea de Matteo und die ehemalige Porno-Darstellerin Mia Khalifa.

Shannon Elizabeth war 1999 in einer Aktfoto-Serie im Erotik-Magazin Playboy erschinen. Im selben Jahr hatte sie ihren schauspielerischen Durchbruch im Jugendfilm «American Pie», in welchem sie die Rolle der freizügigen tschechischen Austauschschülerin Nadia spielte.

In diese Rolle schlüpfte sie auch für die Fortsetzung «American Pie 2» (2001). Weiter war sie im Parodiefilm «Scary Movie» zu sehen. (cpf)