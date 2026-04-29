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Eine Woche OnlyFans: «American Pie»-Star verdient über eine Million

20 Janurary 2024 - Hollywood, California - Shannon Elizabeth. 2024 Environmental Media Association Awards Gala at Sunset Las Palmas Studios. Photo Credit: Billy Bennight/AdMedia 301032 2024-01-27 Cali ...
Shannon Elizabeth: Ihr OnlyFans-Account bricht seit Mitte April durch die Decke.Bild: www.imago-images.de

Nach einer Woche: «American Pie»-Star verdient über eine Million auf Onlyfans

Shannon Elizabeth spielte in der Kultfilm-Reihe «American Pie» die tschechische Austauschschülerin Nadia – nun hat sie mit 52 Jahren einen OnlyFans-Account eröffnet. Und damit bereits regelrecht abgesahnt.
29.04.2026, 20:2529.04.2026, 20:25

1.2 Millionen US-Dollar: So viel soll die Hollywood-Schauspielerin Shannon Elizabeth mit ihrem Onlyfans-Account bereits eingenommen haben, schreibt das Enterntainment-Magazin Variety unter Berufung auf eigene Quellen. Elizabeths Manager bestätigte gegenüber dem Magazin, dass sie in ihrer ersten Woche auf der Plattform «einen siebenstelligen Betrag» verdient habe.

Elizabeth hatte ihren Account auf OnlyFans am 16. April eröffnet. Gegenüber der Presse hatte sie im Vorfeld erklärt, sie sei es leid, in Hollywood zu arbeiten, wo «andere Leute das Narrativ und den Weg meiner Karriere bestimmen». Mit diesem «neuen Kapitel» wolle sie ihren Fans eine «sexy Seite» zeigen, die bislang noch niemand gesehen hätte.

Die Firma, die den Account der 52-Jährigen managed, unterhält auch diese von weiteren «High-Profile-Creators». Darunter etwa die «Sopranos»-Schauspielerin Drea de Matteo und die ehemalige Porno-Darstellerin Mia Khalifa.

Shannon Elizabeth war 1999 in einer Aktfoto-Serie im Erotik-Magazin Playboy erschinen. Im selben Jahr hatte sie ihren schauspielerischen Durchbruch im Jugendfilm «American Pie», in welchem sie die Rolle der freizügigen tschechischen Austauschschülerin Nadia spielte.

In diese Rolle schlüpfte sie auch für die Fortsetzung «American Pie 2» (2001). Weiter war sie im Parodiefilm «Scary Movie» zu sehen. (cpf)

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Der Verheiratete, die Geliebte und ich
Wer schon hässig werden will und denkt, dass ich in eine Ehe reingrätsche und endlich mal erwachsen werden soll, dem sei gesagt: Diese Geschichte ist komplett anders.
Ich muss mir lange überlegen, was für ein Pseudonym wir ihm geben. Denn was jetzt kommt, ist heikel. Brisant, krass, alles.
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