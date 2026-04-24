Muss sich wegen Vorwürfen sexueller Gewalt vor Gericht verantworten. Bild: www.imago-images.de

Russell Brand: Schauspieler hatte Sex mit einer 16-Jährigen

Russell Brand muss sich demnächst wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Nun betont er, sich zwar oft falsch verhalten, aber nicht gegen das Gesetz verstossen zu haben.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Der wegen Vorwürfen sexueller Gewalt angeklagte Schauspieler Russell Brand hat Fehlverhalten im Umgang mit Frauen eingeräumt. Gegen das Gesetz habe er allerdings nicht verstossen, sagt der 50-Jährige.

«Ich erkenne an, dass mein sexuelles Verhalten in der Vergangenheit egoistisch war und dass ich kaum, wenn überhaupt, berücksichtigt habe, wie sich dieser Sex auf andere Menschen auswirkte», so der frühere Comedian in der YouTube-Show der US-Journalistin Megyn Kelly.

Der Brite steht in diesem Herbst in London vor Gericht, er ist wegen Vergewaltigung, Belästigung und Nötigung angeklagt. Sechs Frauen hatten Vorwürfe gegen Russell Brand erhoben, die Taten sollen der Nachrichtenagentur PA zufolge zwischen 1999 und 2009 stattgefunden haben. Brand soll etwa eine Frau in einem Hotel vergewaltigt und eine TV-Mitarbeiterin an die Brust gefasst sowie sie zum Oralsex gezwungen haben. Der Ex-Comedian bestreitet die Vorwürfe.

Russel Brand zu Besuch bei der rechtskonservativen Megyn Kelly. Bild: X

In dem Interview bezeichnete Brand sich allerdings als egoistisch und räumte ein, Frauen ausgenutzt zu haben. Im Alter von 30 Jahren habe er etwa Sex mit einer 16-Jährigen gehabt, behauptete er. Damit habe er allerdings nicht gegen das Gesetz verstossen, da das Alter der sexuellen Einwilligungsfähigkeit in Grossbritannien bei 16 Jahren liege. Als 30-Jähriger sei er unreif und ein ganz anderer Mensch gewesen.

Russell Brand: Keine «strafrechtliche Angelegenheit»

Dennoch habe ein starkes Machtgefälle bestanden, was häufig der Fall sei, «wenn man ein berühmter Mann ist, der die Fähigkeit hat, Frauen anzuziehen», so Brand. «Ich halte das für ausbeuterisch», sagte er weiter. Dass es dabei jedoch auch zu einer «strafrechtlichen Angelegenheit» gekommen sei, weise er entschlossen zurück. «Tatsächlich wurde die Zustimmung gelenkt. Das ist es, was Berühmtheit und Charisma einem ermöglichen», sagte er weiter.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge beginnt der Prozess gegen Brand am 12. Oktober vor dem Southwark Crown Court. Russell Brand lebt demnach in den USA, bis zu seinem Prozess ist er gegen Kaution auf freiem Fuss.

Russell Brand startete seine Karriere Mitte der Neunzigerjahre – erst als Schauspieler und Moderator, dann als Comedian. Ab 2000 moderierte er bei MTV. 2006 wurde er als bester Newcomer bei den British Comedy Awards ausgezeichnet. Kurz darauf eroberte Russell Brand auch Hollywood. Zudem machte er Schlagzeilen mit seinem Privatleben. 2009 verliebte er sich in Katy Perry, 2010 folgte die Hochzeit. Seit 2023 überschatten die Vorwürfe sexualisierter Gewalt seine Karriere.

Quellen

(nil)