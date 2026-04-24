sonnig
DE | FR
burger
Leben
People

Russell Brand: Schauspieler hatte Sex mit einer 16-Jährigen

December 18, 2025, Phoenix, New York, USA: Russell Brand gives a speech on the first day of Turning Point USA and America Fest 2025, at the Phoenix Convention Center in Phoenix, Arizona on December 18 ...
Muss sich wegen Vorwürfen sexueller Gewalt vor Gericht verantworten.Bild: www.imago-images.de

Russell Brand: Schauspieler hatte Sex mit einer 16-Jährigen

Russell Brand muss sich demnächst wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht verantworten. Nun betont er, sich zwar oft falsch verhalten, aber nicht gegen das Gesetz verstossen zu haben.
24.04.2026, 18:2925.04.2026, 08:25
Ein Artikel von
t-online

Der wegen Vorwürfen sexueller Gewalt angeklagte Schauspieler Russell Brand hat Fehlverhalten im Umgang mit Frauen eingeräumt. Gegen das Gesetz habe er allerdings nicht verstossen, sagt der 50-Jährige.

«Ich erkenne an, dass mein sexuelles Verhalten in der Vergangenheit egoistisch war und dass ich kaum, wenn überhaupt, berücksichtigt habe, wie sich dieser Sex auf andere Menschen auswirkte», so der frühere Comedian in der YouTube-Show der US-Journalistin Megyn Kelly.

Der Brite steht in diesem Herbst in London vor Gericht, er ist wegen Vergewaltigung, Belästigung und Nötigung angeklagt. Sechs Frauen hatten Vorwürfe gegen Russell Brand erhoben, die Taten sollen der Nachrichtenagentur PA zufolge zwischen 1999 und 2009 stattgefunden haben. Brand soll etwa eine Frau in einem Hotel vergewaltigt und eine TV-Mitarbeiterin an die Brust gefasst sowie sie zum Oralsex gezwungen haben. Der Ex-Comedian bestreitet die Vorwürfe.

Russel Brand zu Besuch bei der rechtskonservativen Megyn Kelly.
Russel Brand zu Besuch bei der rechtskonservativen Megyn Kelly.Bild: X

In dem Interview bezeichnete Brand sich allerdings als egoistisch und räumte ein, Frauen ausgenutzt zu haben. Im Alter von 30 Jahren habe er etwa Sex mit einer 16-Jährigen gehabt, behauptete er. Damit habe er allerdings nicht gegen das Gesetz verstossen, da das Alter der sexuellen Einwilligungsfähigkeit in Grossbritannien bei 16 Jahren liege. Als 30-Jähriger sei er unreif und ein ganz anderer Mensch gewesen.

Russell Brand: Keine «strafrechtliche Angelegenheit»

Dennoch habe ein starkes Machtgefälle bestanden, was häufig der Fall sei, «wenn man ein berühmter Mann ist, der die Fähigkeit hat, Frauen anzuziehen», so Brand. «Ich halte das für ausbeuterisch», sagte er weiter. Dass es dabei jedoch auch zu einer «strafrechtlichen Angelegenheit» gekommen sei, weise er entschlossen zurück. «Tatsächlich wurde die Zustimmung gelenkt. Das ist es, was Berühmtheit und Charisma einem ermöglichen», sagte er weiter.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge beginnt der Prozess gegen Brand am 12. Oktober vor dem Southwark Crown Court. Russell Brand lebt demnach in den USA, bis zu seinem Prozess ist er gegen Kaution auf freiem Fuss.

Russell Brand startete seine Karriere Mitte der Neunzigerjahre – erst als Schauspieler und Moderator, dann als Comedian. Ab 2000 moderierte er bei MTV. 2006 wurde er als bester Newcomer bei den British Comedy Awards ausgezeichnet. Kurz darauf eroberte Russell Brand auch Hollywood. Zudem machte er Schlagzeilen mit seinem Privatleben. 2009 verliebte er sich in Katy Perry, 2010 folgte die Hochzeit. Seit 2023 überschatten die Vorwürfe sexualisierter Gewalt seine Karriere.

Quellen

(nil)

Das könnte dich auch noch interessieren:

Wenn plötzlich eine Frau der sexuellen Belästigung beschuldigt wird
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vancouver Coastal Sea Wolf
1 / 12
Vancouver Coastal Sea Wolf
quelle: imago images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Deutschland aufgepasst! Australien zeigt vor, wie man einen Buckelwal rettet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zum Tag des Schweizer Biers: Das sind unsere Lieblinge – und deins? 🍺
Warum wir heute über Bier schreiben? Zwei Gründe: Es ist Freitag und der Tag des Schweizer Biers. Zu diesem Anlass haben wir uns auf der Redaktion darüber gezofft, welches denn eigentlich das beste ist. Nun hast du die Chance, die Frage endgültig zu entscheiden, den Poll findest du am Ende der Story. Hier unsere Auswahl:
Zur Story