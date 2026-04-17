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Dr. Pimple Popper: Sandra Lee erleidet Schlaganfall bei TV-Dreh

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«Dr. Pimple Popper»: Sandra Lee erlitt Schlaganfall bei Dreharbeiten

Sandra Lee steht regelmässig für ihre TV-Show vor der Kamera. Doch bei einem Dreh im November bemerkte sie plötzlich alarmierende Symptome.
17.04.2026, 08:3317.04.2026, 08:33
Elena Rothammer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die amerikanische Hautärztin Sandra Lee stand im November wie gewohnt für ihre TV-Show «Dr. Pimple Popper» vor der Kamera. Doch während der Dreharbeiten bemerkte sie plötzlich Schmerzen im Bein. Was folgte, war weit mehr als ein körperliches Unwohlsein: Sie erlitt vor laufender Kamera einen Schlaganfall. Im Gespräch mit dem US-Magazin «People» erzählt Lee jetzt erstmals von dem Vorfall.

Zunächst hielt die 55-Jährige ihre Beschwerden für etwas anderes. «Ich hatte etwas, das ich für eine Hitzewallung hielt. Ich schwitzte extrem und fühlte mich nicht wohl», schildert sie in dem Interview. Trotzdem arbeitete sie weiter und liess sich nichts anmerken.

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Sandra Lee ist bekannt als «Dr. Pimple Popper».Bild: www.imago-images.de

Dann verschlechterte sich ihr Zustand. «Ich streckte die Hand aus, und sie sackte langsam zusammen. Mir fiel auf, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich auszudrücken und deutlich zu artikulieren. Ich dachte: ‹Habe ich einen Schlaganfall?›», so Lee. Ihr Vater schickte sie schliesslich in die Notaufnahme.

«Im Grunde ist ein Teil meines Gehirns abgestorben»

Eine MRT-Untersuchung bestätigte dort ihren Verdacht. Für sie sei das ein «Schock» gewesen. «Als Ärztin konnte ich nicht leugnen, dass ich undeutlich sprach und eine Körperhälfte schwach war, aber ich dachte: ‹Das ist doch ein Traum, oder?›», erinnert sie sich. «Im Grunde ist ein Teil meines Gehirns abgestorben.»

Die Dreharbeiten wurden daraufhin für zwei Monate unterbrochen. Mittlerweile geht es Sandra Lee wieder besser.

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