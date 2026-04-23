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Archäologie: Homers Ilias wurde zur Mumifizierung in Ägypten verwendet

Archäologen decken auf: Homers «Ilias» wurde zur Mumifizierung benutzt

23.04.2026, 15:5423.04.2026, 15:54

Während der römischen Herrschaft in Ägypten wurde Papyrus teils zur Mumifizierung genutzt. Ein ungewöhnlicher Fund aus Minja zeigt nun: Priester griffen dabei auch zu heute weltberühmter Dichtung.

Archäologen haben in einer Mumie aus römischer Zeit in Ägypten ein Fragment der «Ilias» des griechischen Dichters Homer entdeckt. Der Text auf Papyrus enthalte Verse aus dem zweiten Buch des weltberühmten Epos und sei in einer der Mumien gefunden worden, teilte das Antikenministerium in Kairo mit.

Der Fund gebe der Grabstätte in der Provinz Minja eine «wichtige literarische und historische Dimension», sagte der Leiter des Antikenrats, Hischam al-Laithi.

Homer s Iliad displayed in Istanbul s Topkapi Palace ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 10 : Author Homer s 260 pages book The Iliad , telling the story of the Trojan War, the ten-year siege of the city of Tro ...
Homers «Ilias» wurde im alten Ägypten offenbar auch zur Mumifizierung verwendet.Bild: www.imago-images.de

Das Grab liegt 180 Kilometer südlich von Kairo im antiken Oxyrhynchos, heute bekannt als al-Bahnasa. Es ist eine der bedeutendsten archäologischen Stätten Ägyptens. Hier wurden viele beeindruckende Funde gemacht aus der griechisch-römischen und byzantinischen Zeit, darunter Tausende Papyri, die heute zu den wichtigsten Funden an Manuskripten überhaupt zählen.

Manuskript im Inneren einer Mumie eher ungewöhnlich

Der Fund eines Manuskripts im Inneren einer Mumie ist dagegen eher ungewöhnlich. Es ist aber unklar, ob das Fragment aus symbolischen Gründen zur Mumie gelegt wurde. Totenmasken wurden vor und während der römischen Herrschaft in Ägypten auch aus Papyruskartonage hergestellt, indem mehrere Lagen nicht mehr gebrauchter Papyri verklebt wurden.

«Es ist nicht das erste Mal, dass wir griechisches Papyrus gebündelt und versiegelt in den Mumifizierungsprozess enthalten finden», sagte Ignacio Javier Adiego, Linguistik-Professor an der Universität Barcelona, deren Forscher die nun verkündeten Entdeckung Ende vergangenen Jahres machten. Bisher habe es sich aber vor allem um magische Texte gehandelt, sagte er der britischen Zeitung «The Independent». «Das wirklich Neue ist, einen literarischen Papyrus im Kontext einer Bestattung zu finden.»

Ägypten wurde im Jahr 30 vor Christus römische Provinz und war rund 700 Jahre lang bis zur arabischen Eroberung im Jahr 642 fast durchgängig ein Teil des Römischen Reichs. (sda/dpa)

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