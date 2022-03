22 gruselige Bilder aus den tiefen der Ozeane

21 unheimliche Bilder aus den tiefen der Ozeane

Sergio Minnig

Die Tiefe der Ozeane ist unglaublich faszinierend und gleichzeitig auch extrem beängstigend – zumindest für mich.

Wasser ist definitiv mein Lieblingselement. Ich liebe es zu schwimmen oder mich im Meer in die Wellen zu stürzen – dabei werde ich wieder zu meinem 8-jährigen Ich. Was ich aber dabei immer unterdrücke, ist der Gedanke daran, was sich unter mir gerade abspielt.

Okay, von einer Thalassophobie zu reden, wäre wohl etwas gar übertrieben. Dennoch, nicht zu wissen, was in der Dunkelheit unter einem so rumschwimmt, verursacht bei mir Gänsehaut. Besonders, wenn sich nur Silhouetten erahnen lassen oder wenn in einem weiten Nichts die Fantasie ihre Arbeit macht.

Hinzu kommt das Gefühl der Ausgesetztheit und der Hilflosigkeit, allein in den Weiten der Meere zu sein – oder eben nicht allein. Dafür muss ich nicht selber im Wasser sein, mir reichen dazu Bilder oder Filmszenen. Ein Beispiel gefällig?

Aus dem Film «Cast Away – Verschollen» mit Tom Hanks

Während mit Horror-, Psycho- oder Brutalo-Szenen kaum etwas machen, löst diese Szene bei mir jedes Mal ein Schaudern aus. Genauso wie die Bilder, die jetzt kommen. Ich bin sicher, bei manchen könnt ihr mich sogar verstehen.

Dieses Bild löst jedes Mal Gänsehaut aus.

Bitte nur eine Sandbank, bitte nur eine Sandbank. 🙏

Definitiv keine Sandbank ... aber zum Glück nur aus einem Film.

Er hat weder eine Thalassophobie noch Höhenangst.

Kann man das überhaupt «Höhenangst» nennen? 🤔

Dieser Typ scheint sich nicht zu fürchten ... oder versucht er sich gross zu machen, um den Wal zu verscheuchen?

Wie gesagt, beeindruckend, aber auch unheimlich.

Je länger du dieses Bild anschaust, umso mehr Unterwasserwesen erahnst du.

Warum fühlt sich dieses Foto so an, als ob hinter der Person, die das Foto gemacht hat, etwas ist?

Stell dir vor, du hältst die Füsse ins Wasser und spürst plötzlich ein Kribbeln.

Ganz besonders schlimm: der ganz unten rechts, den man nur ganz leicht sieht.

Wir wollen gar nicht wissen, was genau hier passiert ist.

Was diese Taucherin dort unten wohl alles erwartet?

Die Vermutung, dass es fake ist, hilft nicht.

Das könnte auch glatt ein Filmset sein.

So unheimlich, wie es da in der Stille lauert.

Wie tief das wohl ist?

Bleibt zu hoffen, dass das Ding nur wenige Zentimeter gross ist ... 😅

Als ob dort jemand wirklich hineintauchen möchte ...

«Draussen bleiben! Keine Taucher jenseits dieses Punktes.»

Also, das finden aber doch jetzt wirklich alle unheimlich?

Nope, nope, nope!

Oben «oho», unten «ogh ogh!»