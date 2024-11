John Krasinski wurde zum «Sexiest Man Alive» 2024 gekürt. Bild: keystone

John Krasinski ist der «Sexiest Man Alive»

Laut dem «People Magazine» ist John Krasinksi der «Sexiest Man Alive» 2024.

Der heute 45-jährige Schauspieler wurde vor allem durch die Serie «The Office» bekannt. Darin verkörperte er Büro-Ulknudel Jim Halpert. Doch Krasinski kann auch anders: 2018 spielte er die Hauptrolle im Horrorfilm «A Quiet Place». Er fungierte zudem als Co-Autor und Regisseur.

Mit seiner Frau Emily Blunt hat Krasinski zwei Töchter. Emily Blunt scherzte im Voraus, sie wolle bei einem Sieg das ganze Haus mit seinem Titelbild des «People Magazine» tapezieren.

Krasinski im Jahr 2005 als Jim Halpert. Bild: www.imago-images.de

Zum Titel des «Sexiest Man Alive» reagierte John Krasinski so: «Eigentlich hatte ich nur ein sofortiges Blackout. Keine Gedanken. Ausser vielleicht, dass ich verarscht werde. So wache ich nicht auf und denke: ‹Ist das der Tag, an dem ich gefragt werde, ob ich der «Sexiest Man Alive» sein will?› Und trotzdem war es der Tag, an dem ihr es geschafft habt. Ihr habt die Messlatte für mich wirklich höher gelegt.» (kek)

