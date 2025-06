Überraschung pur: Lewis Capaldi tritt am Openair St. Gallen auf

Capaldi bei seinem Comeback am Glastonbury – vielleicht kriegen wir ja rasch ein Bild von seinem OASG-Auftritt. Bild: keystone

Erst am Freitag hatte der schottische Sänger Lewis Capaldi sein grosses Comeback am Glastonbury-Festival gegeben – und jetzt tritt er als Überraschungsgast am Openair St. Gallen auf, wie 20minuten berichtet.

Capaldi war im Backstage-Bereich des Festivals entdeckt worden, was zu Gerüchten und Spekulationen führte, ob der 28-Jährige tatsächlich performen würde. Diese sind nun bestätigt.

+++ Update folgt +++

(cpf)