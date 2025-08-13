klar24°
Schüsse auf Geschäftsgebäude in Huttwil BE

Schüsse auf Geschäftsgebäude in Huttwil BE

13.08.2025, 21:4313.08.2025, 21:43
Auf ein Geschäftsgebäude in Huttwil BE sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere Schüsse abgefeuert worden. Die Täterschaft ist noch unklar. Vorerst wurden drei Männer verhaftet. Verletzt wurde niemand.

Gemäss ersten Erkenntnissen habe eine unbekannte Täterschaft mit einer Schusswaffe mehrmals auf Geschäftsräumlichkeiten an der Bernstrasse geschossen und sei anschliessend in einem Auto geflüchtet, teilte die Berner Kantonspolizei mit. Zum Zeitpunkt der Schüsse gegen drei Uhr Nachts befand sich laut der Mitteilung zwar eine Person in den Geschäftsräumlichkeiten, sie wurde aber nicht verletzt.

Die Polizei identifizierte rasch mehrere Personen, die mutmasslich in die Ereignisse involviert waren. Im Rahmen der Nachsuche wurden am Mittwochnachmittag schliesslich vier Männer angehalten und auf eine Wache gebracht. Drei der vier Männer wurden vorläufig festgenommen. Dabei wurde eine Schusswaffe sichergestellt. (sda)

Themen
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!
1 / 9
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird.
