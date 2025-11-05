Nebel
DE | FR
burger
Leben
Aargau

Rüeblimärt in Aarau: Öffnungszeiten und Infos

Alois Klauser bei den letzten Vorbereitungen vor dem Start zum 36. Aarauer Rueeblimaeaert, Karottenmarkt, am Mittwoch, 1. November 2017, in der Altstadt von Aarau. Jaehrlich besuchen ueber 30&#039;000 ...
Rüebli, so weit das Auge reicht: Aarau färbt sich am Mittwoch wieder orange.Bild: KEYSTONE

Rüebli locken Tausende in den Aargau

Aarau leuchtet am Mittwoch wieder orange: Der Rüeblimärt findet in der Altstadt und im Graben statt. Dafür reisen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz an. Rund 30'000 werden erwartet.
05.11.2025, 08:5805.11.2025, 08:58

Rund 140 Stände bietet der Rüeblimärt 2025 in Aarau. Und wer noch nie davon gehört hat: Ja, es dreht sich fast alles ums Rüebli – wie es sich für den Rüeblikanton gehört. Die Stände sind mit echtem oder gebasteltem Gemüse geschmückt und es gibt die verschiedensten Delikatessen mit Rüebligeschmack. Besucherinnen und Besucher können sogar den schönsten Markstand wählen. Natürlich gibt es aber auch andere Waren, die feilgeboten werden.

Rueebli am 35. Aarauer Rueeblimaert (Karottenmarkt) am Mittwoch, 2. November 2016, in der Altstadt von Aarau. Der Markt mit seinen huebsch gemueckten Staenden findet traditionell am ersten Mittwoch de ...
Nebst Rüebli werden auch andere Waren angeboten.Bild: KEYSTONE

Der Markt erfreut sich jedes Jahr zunehmend an Beliebtheit, wie der Präsident des Vereins Rüeblimärt Aarau gegenüber der Aargauer Zeitung erklärt. In diesem Jahr werden rund 30'000 Besucherinnen und Besucher erwartet, auch mit Cars reisen Gruppen an. Mittlerweile ist der Markt so beliebt, dass es sogar Merchandise gibt: Die Rüeblimärt-Mütze dient zur Unterstützung des jährlichen Marktes.

Der traditionelle Aarauer Rueeblimaert, Karottenmarkt, fotografiert am Mittwoch, 7. November 2018, in Aarau. (KEYSTONE/Alexandra Wey)
Den Rüeblimärt gibt es seit 40 Jahren.Bild: KEYSTONE

Für die Anreise wird der ÖV empfohlen, rund um den Rüeblimärt sind die Strassen der Altstadt und im Graben aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt. Auch Busse werden umgeleitet. Eingefleischte Fans wissen: Wer nicht ins Gedränge geraten will, geht früh hin. Bereits seit 7.30 Uhr ist der Markt geöffnet und er dauert bis 18 Uhr. Zumindest das Wetter spielt schon mal mit.

Und wem die Rüebli weniger zusagen, der lässt sich vielleicht bald schon für Zwiebeln begeistern. Anderes Gewächs, ähnliche Beliebtheit – am 24. November pilgern dann Marktfans nach Bern an den berühmten Zibelemärit. (vro)

Mehr Märkte:

Der erste Weihnachtsmarkt öffnet heute
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Berner Zibelemärit 2017
1 / 18
Berner Zibelemärit 2017
Bei winterlicher Kälte hat am frühen Montagmorgen (27. November 2017) in der Berner Innenstadt der traditionsreiche Zibelemärit begonnen. Bild: Zwiebelpüppchen in den SCB-Farben und mit kleinen Flaggen.
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Frust und Groll am Weihnachtsmarkt? «Glühwein doch!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
4
Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
2
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
3
Der «Klimarealismus» wird an der Realität scheitern
4
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
5
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
Meistgeteilt
1
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
2
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
3
Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot
4
Mamdani hat «vier Worte» für Trump ++ US-Präsident reagiert auf Wahlerfolg der Demokraten
5
U17-Nati gewinnt zum WM-Auftakt deutlich +++ OKC im 8. Spiel mit 8. Sieg
Kluge Kinder leben länger: Das liegt auch an den Genen
Wer einen hohen IQ hat, lebt länger. Forschende aus Schottland haben dafür nun ein genetisches Fundament entdeckt.
Es war der 1. Juni 1932, als in Schottland ein ungewöhnliches Experiment begann. Fast 90’000 elfjährige Schülerinnen und Schüler mussten zu einem Intelligenztest antraben. Ziel war es, die Verbreitung geistiger Behinderungen zu erfassen und zugleich ein Bild der allgemeinen Intelligenzverteilung zu zeichnen. Jahrzehnte später werteten Forschende die Lebensdaten von einem Teil dieser Studiengruppe aus.
Zur Story