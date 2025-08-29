Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt und Swift-Fans auf der ganzen Welt in Ekstase versetzt. Bild: instagram

Trauzeugin, Name, Datum: Darauf wetten die Swifties

Es ist nicht einfach eine Verlobung, sondern DIE VERLOBUNG. Die Freude bei den Taylor-Swift-Fans ist so gross, dass im Hinblick auf die Hochzeit schon Wetten abgeschlossen werden. Um was es dabei geht und wer oder was an der Spitze steht, siehst du in der Übersicht.

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt – und die Swift-Fans sind ausser Rand und Band. Neben jeder Menge Memes und Freudenbekundungen gibt es auch zahlreiche Posts zu den Spekulationen. Es möchte nun jede und jeder wissen, wo überhaupt geheiratet wird, ob Swift den Namen ihres Verlobten annimmt und wer die Trauzeugin wird. Für all dies werden jetzt Wetten abgeschlossen. Wer oder was hoch gehandelt wird, siehst du hier:

Das Datum

Obwohl noch nichts offiziell bekannt gegeben wurde, sind die Swift-Fans sich sicher: Es wird der 25. Oktober. Grund dafür ist die Anzeige auf Swifts Cartier-Uhr auf dem Verlobungs-Post auf Instagram. Die Uhr zeigt 10.25 Uhr. Falls dies stimmen sollte, wäre aber das Jahr noch unklar, in dem die Hochzeit steigt.

Viele Swifties denken, die Uhrenanzeige sei ein Hinweis auf das Hochzeitsdatum. Bild: instagram/taylorswift

Die Wettquoten für einen Taylor-Swift-Hochzeitstermin bis zum 31. Dezember 2025 stehen bei Wettanbietern aus den USA eher schlecht. Die Quote für eine Hochzeit im Jahr 2026 ist dagegen besser. Dass das Paar im Jahr 2026 heiraten wird, liegt laut wettfreunde.net bei 99 Prozent.

Gegen eine Hochzeit im Jahr 2025 spricht auch, dass Kelce mit seinen Kansas City Chiefs am 28. Oktober ein Spiel hat. Eine Hochzeit drei Tage zuvor können sich viele nicht vorstellen.

Andere mögliche Daten beinhalten die Zahl 13, da dies Taylor Swifts Glückszahl darstellt. Auch Daten, die in der Quersumme die Zahl 13 ergeben, werden als mögliche Kandidaten angesehen. Beispiele wären der 7.6., der 6.7., der 8.5. oder der 5.8.

Die Location

Wenn es nach den Swifties geht, wird die Hochzeit am ehesten an der Ostküste der USA steigen. Die Quote steht laut wettfreunde.net bei 1,95. Auch einigermassen hoch im Kurs steht der mittlere Westen, mit Quoten von rund 3,60. Dass Swift und Kelce im Ausland heiraten, ist laut den Quoten unwahrscheinlich. Gelsenkirchen wird es demnach kaum, auch wenn die Sängerin ganz begeistert von dem Ort war und die Betreiber der Veltins-Arena diese der Sängerin anboten.

Da Swifts Musik eng mit der amerikanischen Kultur verbunden ist, wäre eine Location in den USA auch logischer.

Die Spekulationen zum Standort brachte ein Instagram-Post von Kelces Mutter ins Rollen, die zwei Tage vor der offiziellen Verkündung der Verlobung Biltmore Estate in North Carolina besuchte. Auf dem Grundstück liegt ein Schloss, umrandet mit zahlreichen Blumenbeeten, das sich für eine Hochzeit anbieten würde.

Die Trauzeugin

Eine der grössten Fragen, die die Fans umtreibt, ist die nach der Trauzeugin. Mehrere Personen, darunter auch Stars, kommen dafür infrage.

Spitzenreiterin ist mit Wettquoten von 5:4 Sängerin Selena Gomez, schreibt Scotsman. Seit fast zwei Jahrzehnten gehört sie zum engen Kreis von Swift. Kennengelernt haben sie sich, als sie beide mit Jonas-Brüdern zusammen waren. Swift mit dem ältesten Bruder Joe Jonas, Gomez mit Nick Jonas.

Selena Gomez ist ebenfalls verlobt. Bild: keystone

Nummer 2 ist mit Quoten von 3:1 Schauspielerin Blake Lively, die zuletzt mit dem Rechtsstreit mit ihrem Co–Star Justin Baldoni Schlagzeilen machte. Dies soll gemäss Medienberichten auch der Grund sein, weswegen sich das Verhältnis der zwei Frauen verschlechtert haben soll. Lively soll Swift in den Streit hineingezogen haben, wird spekuliert – dass die Schauspielerin trotzdem so hoch gehandelt wird, ist also eher überraschend.

Ebenfalls zu Swifts Freundinnen zählen die Topmodels Martha Hunt, Gigi Hadid und Cara Delevingne, die aber nicht so hoch im Kurs sind wie die zwei anderen.

Vielleicht wird es aber auch gar keine Prominente, weswegen auch die alte Schulfreundin Abigail Anderson eine mögliche Anwärterin für die Rolle der Trauzeugin darstellt.

Beim Bräutigam ist die Lage einfacher. Die Fans sind sich einig, dass es Bruder Jason Kelce wird, mit dem der Football-Star auch einen Podcast hat.

Jason und Travis Kelce. Bild: keystone

Der Name

Auch bezüglich des Namens wird gewettet. Heisst die Sängerin zukünftig Taylor Kelce oder behält sie ihren jetzigen Namen? Eine Namensänderung liegt gemäss den Wettquoten bei 30, also anders gesagt bei einer Wahrscheinlichkeit von 3,3 Prozent, berichtet wettfreunde.net. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sängerin ihren Namen behält, ist gemäss den Quoten 90 Prozent.

Daneben gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass Kelce seinen Namen ändert und künftig Travis Swift heisst.

Ein mögliches Baby

Obwohl die Verlobung gerade erst verkündet wurde, wetten die Leute sogar auf eine mögliche Schwangerschaft der Sängerin. Auf Polymarket sind sich die Fans weitestgehend einig. Die Mehrheit glaubt, dass sie dieses Jahr noch nicht schwanger wird und dies auch nicht vor der grossen Hochzeit geschehen wird.