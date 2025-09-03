klar16°
Lady Gaga bringt neues Lied zu Netflix-Serie «Wednesday» heraus

03.09.2025, 20:5603.09.2025, 20:56
FILE - Lady Gaga performs during a campaign rally for Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris outside the Philadelphia Museum of Art, Nov. 4, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Matt ...
Bild: keystone

Das «Wednesday»-Publikum und Lady-Gaga-Fans haben allen Grund zur Freude. Bei Netflix kann man neue Abenteuer der schrägen Internatsschülerin sehen. Und von Lady Gaga gibt es dazu Neues zu hören.

Punktgenau zu den frischen «Wednesday»-Episoden bringt Weltstar Lady Gaga ein neues Lied für den Netflix-Welterfolg heraus. «The Dead Dance» ist ein schneller, melodischer und eingängiger Popsong, zu dem die Schauspielerinnen Emma Myers (Enid) und Evie Templeton (Agnes) auf der Bühne eines historischen Balls als Ballerinas performen.

Video: YouTube/Teaser Universe

Die beiden führen dabei einen Tiktok-tauglichen Tempeltanz auf. Der Gag: Die «Wednesday»-Figur Agnes wird zwischendurch immer wieder unsichtbar und lässt ihre Freundin dadurch scheinbar in der Luft schwebend tanzen.

Das Lied «The Dead Dance» erschien am Mittwoch bei Streamingdiensten, das Video wurde im Laufe des Tages erwartet. Zugleich veröffentlichte Netflix die zweite Hälfte der zweiten «Wednesday»-Staffel. Lady Gaga spielt in dem Streaming-Hit die Rolle der Nevermore-Lehrerin Rosaline Rotwood. (sda/dpa)

