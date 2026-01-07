freundlich-6°
Ronald Reagan: Sohn Michael Reagan von ehemaligem US-Präsidenten verstorben

Sohn von ehemaligem US-Präsidenten Reagan verstorben

07.01.2026, 10:3707.01.2026, 10:37

Michael Reagan, der älteste Sohn des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er starb am Sonntag in Los Angeles im Kreis seiner Familie, wie diese mitteilte.

FILE - Michael Reagan, the son of former President Ronald Reagan, introduces Republican presidential candidate, former House Speaker Newt Gingrich during a campaign stop, Jan. 30, 2012, in Pensacola, ...
Reagan verstarb im Alter von 80 Jahren.Bild: keystone

Über Jahrzehnte war er in den USA als konservativer Radiomoderator und Autor bekannt. Die Ronald Reagan Presidential Foundation würdigte ihn als einen Mann, dessen Leben «von Überzeugung, Zielstrebigkeit und einer tiefen Verbundenheit mit den Idealen» seines Vaters geprägt gewesen sei.

Während Ronald Reagan, US-Präsident von 1981 bis 1989, für viele Menschen in Europa als Symbolfigur des Kalten Krieges gilt, strebte sein Sohn keine politischen Ämter an. Er arbeitete als politischer Kommentator und schrieb Kolumnen für konservative Medien, darunter für den rechtsgerichteten Sender Newsmax. 2020 und 2024 unterstützte er die Präsidentschaftskandidaturen von Donald Trump.

Ohne Rückzugsort des Vaters stünde die Berliner Mauer noch

Michael Reagan wurde 1945 geboren und von Ronald Reagan und dessen damaliger Ehefrau, der Oscar-Preisträgerin Jane Wyman, adoptiert. Die Ehe zerbrach später. Ronald Reagan heiratete danach Nancy Reagan, die ihn bis zu seinem Tod im Jahr 2004 begleitete.

FILE - This Dec. 17, 1981 file photo shows President Ronald Reagan pointing to a reporter for the next question during his news conference in the East Room at the White House in Washington. About the ...
Ronald Reagan war der 40. Präsident der USA.Bild: AP

Über seinen Vater schrieb Reagan auf der Webseite der von ihm gegründeten Reagan Legacy Foundation, er sei dankbar für dessen «mutige Träume, grundlegende Überzeugungen und unerschütterlicher Glaube an die Grösse Amerikas und der Amerikaner». Über den Rückzugsort seines Vaters, die kalifornische Ranch Rancho del Cielo, soll Michael Reagan einmal gesagt haben: «Ohne diesen Ort würde die Berliner Mauer noch immer stehen.» (sda/dpa)

