Neue Saison, neue Angebote, neue Preise: Im Europa-Park ändert sich einiges. Bild: keystone

Der Europa-Park erhöht die Preise: So viel kostet der Eintritt 2026

Wegen steigenden Kosten werden die Eintrittspreise für den Europa-Park erneut erhöht. Wer jedoch schlau bucht, kann dennoch von Rabatten profitieren.

Vroni Fehlmann Folge mir

Wie bereits in den letzten Jahren steigen die Eintrittspreise für den Europa-Park 2026 erneut. Das berichtet der Münchner Merkur. Rund vier Prozent steigen die Preise demnach.

Ab der Sommersaison, die am 28. März beginnt, zahlen Erwachsene (ab 12 Jahren) in der Hauptsaison neu 76 statt 73 Euro. In der Nebensaison sind es 67 statt 64.50 Euro.

Begründet wird die Preiserhöhung mit steigenden Kosten. «Um den Besuchern auch 2026 die gewohnte Qualität bieten zu können, müssen die Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen, die durch höhere Lohn- und Arbeitskosten, aber auch höhere Energiepreise sowie weiterhin durch die Inflation verursacht werden, abgedeckt werden», teilt der Park gegenüber dem Münchner Merkur mit.

Schon in den vergangenen Jahren musste der Park deswegen die Eintrittspreise erhöhen. Allerdings handelt es sich bei den aufgelisteten Beträgen um die Maximalpreise. Die Kosten sind dynamisch, wer zur richtigen Zeit für den richtigen Tag bucht, kann günstiger in den Park kommen. Ohnehin lohnt es sich, den Parkbesuch gut zu planen, um möglichst wenig bei den Attraktionen anstehen zu müssen.

Das wird neu

Während der Eintritt teurer wird, warten im Europa-Park in der neuen Saison auch wieder neue Attraktionen. So wird beispielsweise in diesem Jahr der Themenbereich Monaco eröffnet. In der Silver Lake City soll zudem die Riverside Western Lodge mit 119 Zimmern eröffnet werden.

Mit dem Saisonstart Ende März gibt es auch für die Anreise schon eine Neuerung: Vom 28. März bis am 31. Oktober fährt jeweils am Samstag ein Direktzug – der sogenannte RailCoaster – von Zürich über Basel SBB bis nach Ringsheim/Europa-Park. Das Kombiangebot mit dem Eintritt für Rulantica fällt neu weg. Das Kombiangebot mit Zugreise (hin und zurück), Shuttle vom Bahnhof zum Parkeingang und Eintritt in den Europa-Park gibt es für Erwachsene ab Basel SBB für 99 Franken.

Eine Kultbahn hingegen verschwindet bald. Bis 2028 soll die Euro-Mir abgebaut und umgestaltet werden. Ein neuer Themenbereich soll sich zudem dem Weltall widmen. Konkretere Informationen dazu gibt es bisher aber noch nicht.