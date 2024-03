Jetzt wird es definitiv emotional – 16 herzergreifende Geschichten

Jetzt wird es emotional – 16 herzergreifende Geschichten

Eigentlich braucht es für diese Story keine Einleitung, denn die Bilder und Videos sprechen definitiv für sich. Wir wollen euch eigentlich nur warnen: Es wird sehr emotional. Also besser ein Taschentuch bereithalten.

In Kanada sah ein Busfahrer einen kleinen Jungen auf der Strasse weinen. Dieser konnte nicht mehr mit dem Velo weiterfahren, weil die Kette herausgefallen war. Der Fahrer stieg aus und half dem Jungen.

Der Moment, in dem der Vater erfährt, dass die anonyme Nierenspende von seiner Tochter kam.

Dieser Junge hat seiner Lieblingsmitarbeiterin zum Geburtstag Blumen mitgebracht.

Bei so was weisst du, dass du die richtigen Freunde hast.

«Wenn deine beste Freundin zum ersten Mal auf dein Baby trifft.»

Dieser 5-Jährige lud seine gesamte Kindergartenklasse ein, um seine Adoption mit ihm mitzuerleben.

Die süsseste Sitzreihe ever.

Das Video dazu gibt es hier.

Wir alle bräuchten so einen guten Freund.

Die Schüler und Schülerinnen haben ihren 75-jährigen Lehrer zum Geburtstag überrascht.

Da weiss er auch direkt, dass er bei der Erziehung einiges richtig gemacht hat.

Diese Freundschaft zwischen David Douglas und Lindsay Ratcliffe ... 🥰

Das zwölfjährige Mädchen, das gegen eine seltene Alterskrankheit kämpft, schliesst Freundschaft mit dem 150 Kilogramm schweren Gewichtheber, auch bekannt als «The Beast».

«Stark.» «Stärker.»

Die ganz Geschichte gibt es hier.

Dieser Mann hat die Reste von jemand anderem gegessen. Als die Kellnerin das sieht, nimmt sie es ihm weg ...

... und bringt ihm frisches Essen.

Diese besten Freunde hatten eine zweiprozentige Überlebenschance.

Jahre später stellten sie bei ihrer Abschlussfeier ein Kindheitsfoto nach.

Hier geht es zur ganzen Geschichte.

Wann haben wir eigentlich verlernt, uns über kleine Dinge zu freuen?

«Ich wünsche euch, dass ihr so glücklich werdet wie damals, als mein Sohn einen zweiten Ball fand.»

Problem gesehen, erkannt und gelöst – good Guy!

Allein das Lächeln war es wert.

Die Geschichte zum Bild veröffentliche Jeffrey Anderson auf Facebook: «Heute kamen eine Frau und ihr Ehemann in unseren Baumarkt und erzählten uns, dass die Versicherung möglicherweise nicht für die Gehhilfe ihres kleinen Jungen aufkommen würde, also gingen sie ins Internet und fanden Pläne, um eine aus PVC-Rohr zu bauen. Mein Filialleiter hörte davon, ging zu ihnen und sagte: ‹Wir haben das hier.› Wir fingen an, ihn zusammenzubauen und sagten der Familie, sie solle Eis essen gehen und in einer Stunde wiederkommen. Andere Mitarbeiter sprangen ein, und als die Familie zurückkam, war alles erledigt. Alle weinten, als sie sahen, wie Logan mit einem breiten Lächeln im Gesicht herumlief. Als die Familie uns bezahlen wollte, sagten wir: ‹Auf keinen Fall, das geht auf uns.›»

Dieser 101-jährige Mann trifft zum ersten mal auf seine Ur-Ur-Enkelin.

Hoffen wir, dass die Geschwisterliebe immer so erhalten bleibt.

«Zwei Schwestern waren voller Freude, als sie die ersten Schritte ihres kleinen Bruders miterlebten.»

(smi)