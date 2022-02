Boba Fett ist ein Nebendarsteller in seiner eigenen Serie – so ist das Staffelfinale

Ich hatte wirklich vor, EINEN Monat lang keinen Kafi zu trinken – naja ...

Nachdem wir alle den Januar ohne «Rund um Gsund» überstehen mussten, bin ich wieder hier. Ich hoffe, es hatte niemand Entzugserscheinungen. Womit wir beim Thema sind. «Veganuary» oder «Dry January» sind durch, man ist wieder zurück bei den alten Gewohnheiten. Denn dabei geht es beim Verzicht in dem Monat: sich selbst beweisen, dass man mit diesen Gewohnheiten brechen könnte. Ich hab's auch versucht.

Ich halte mich nicht für einen besonders suchtgefährdeten Menschen. Die Zahl der Zigis, die ich in meinem Leben geraucht habe, kann ich an zwei Händen abzählen – inklusive Joints. Etwas anderes an Drogen hab ich nie versucht. Ich hatte einfach nicht das Bedürfnis. Wein oder Champagner sehe ich als Genussmittel, und nicht als Zweck, sich in andere Zustände zu versetzen. Anderen Alkohol trinke ich kaum, weil ich den wenigsten mag. Ich geniesse ein Stück Schoggi, brauche aber nicht die ganze Tafel.