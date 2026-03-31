Céline Dion kehrt wieder auf die Bühne zurück. Bild: Instagram/Céline Dion

Céline Dion feiert in Paris ihr Comeback: So kommst du an Tickets

Nach einer langen Pause hat die Sängerin Céline Dion offiziell ihre Rückkehr angekündigt. Alle Infos zur Show, Tickets und mehr.

Olivier Meier Folge mir

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Unter dem Titel «CELINE DION PARIS 2026» plant der Superstar eine exklusive Konzertreihe in der französischen Hauptstadt. Ab September wird sie insgesamt zehn Shows spielen.

Alles, was du zum Comeback wissen willst.

Wann und wo finden die Konzerte statt?

An insgesamt zehn Tagen im September und Oktober wird Céline Dion in Paris auftreten. Die Daten sind:

Samstag, 12. September 2026

Mittwoch, 16. September 2026

Samstag, 19. September 2026

Mittwoch, 23. September 2026

Samstag, 26. September 2026

Mittwoch, 30. September 2026

Samstag, 3. Oktober 2026

Mittwoch, 7. Oktober 2026

Samstag, 10. Oktober 2026

Mittwoch, 14. Oktober 2026

Alle Konzerte werden dabei in der «Paris La Défense Arena» stattfinden, einem Rugbystadion und einer Mehrzweckhalle in Nanterre, einem Vorort westlich von Paris. Je nach Veranstaltung passen bis zu 45'000 Menschen in die Arena.

Wie komme ich an Tickets?

Bis zum 2. April um 19 Uhr können sich Fans auf der Ticketverkaufswebseite axs.com registrieren, um Zugang zum Vorverkauf zu erhalten. Dafür muss man allerdings bei AXS ein Konto einrichten. Der Vorverkauf startet am 7. April um 10 Uhr.

Nach dem Ablauf der Frist am 2. April wird man in den folgenden Tagen per E-Mail benachrichtigt, ob man für den Vorverkaufszugang ausgewählt wurde. Ist das der Fall, kann man am 7. April Tickets für alle Termine kaufen. Der Zeitpunkt der Registrierung hat gemäss den Organisatoren keinen Einfluss auf die Chance, für den Vorverkauf ausgewählt zu werden.

Falls man nicht für den Vorkauf ausgewählt wurde, wird man auf eine Warteliste gesetzt und hat am 10. April, wenn der offizielle Verkauf startet, ab 10 Uhr eine weitere Chance, ein Ticket zu kaufen. Für den offiziellen Verkauf ist keine Registrierung nötig.

Dion und das Stiff-Person-Syndrom

Céline Dion kämpfte in den letzten Jahren gegen eine seltene Autoimmunkrankheit. Die Erkrankung, auch Stiff-Person-Syndrom genannt, machte sie 2022 öffentlich. Die Sängerin hatte immer wieder betont, auf die Bühne zurückkehren zu wollen. «Selbst wenn ich kriechen muss, selbst wenn ich mit meinen Händen sprechen muss», sagte sie einst in einem Interview.

Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass die Sängerin von Welthits wie «My Heart Will Go On» und «I'm Alive» ihre letzte grosse Bühnenshow absolvierte. Danach sind nur noch einzelne kürzere Auftritte gefolgt – etwa bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris und einer Show in Saudi-Arabien.

Nun aber sei sie bereit für das Comeback: «Ich fühle mich gut, ich bin stark, ich bin aufgeregt, natürlich ein bisschen nervös, aber vor allem bin ich euch allen sehr dankbar.» Das sagte Dion in einem Video, das sie in den sozialen Medien teilte. «Ich kann es nicht erwarten, euch wiederzusehen.»

Dion selbst sprach immer wieder über ihre Krankheit. Schwere Krämpfe in der Kehle, ein Gefühl, als würde sie erwürgt werden, Anfälle so stark, dass sie sich dabei die Rippen brach. Mit grosser Offenheit erzählte der internationale Superstar in Interviews und dem Dokumentationsfilm «Ich bin: Celine Dion» immer wieder, was es für sie bedeute, mit der Krankheit zu leben. Überall im Körper könne das Leiden zu Muskelkrämpfen führen.

Erste Symptome hatte die Sängerin sogar bereits 2008 bemerkt. Lange gab es keine Diagnose. Dion selbst dachte zunächst, sie leide an Erkältungen oder an Erschöpfung, weil sie zu hart arbeitete. Rückblickend sagte sie, dass sie sich nicht die Zeit genommen habe, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch Dion wollte trotz der mitunter schweren Symptome nicht aufgeben. Mit Physiotherapie, Gesangstraining und Medikamenten kämpfe sie gegen die Krankheit an – und das fünfmal die Woche, wie sie der «Vogue» sagte.

Aus ihrer Sicht habe es zwei Optionen gegeben: «Entweder trainiere ich wie eine Athletin und arbeite super hart oder ich schalte ab und es ist vorbei. Ich bleibe zu Hause, höre meine Lieder, stehe vor meinem Spiegel und singe für mich selbst.»

«Von Kopf bis Fuss» arbeitete die Sängerin daran, wieder auf die Bühne zurückkehren zu können. Und das wird nun der Fall sein.

Dass das Bühnen-Comeback nun in Frankreich verkündet wird, ist kein Zufall. Zwar ist sie mit mehr als 200 Millionen verkauften Alben weltweit international ein Star. Doch Dion, die aus dem französischsprachigen Teil Kanadas stammt, wird in Frankreich geradezu verehrt. Neben ihren englischsprachigen Welthits sind es hier vor allem französischsprachige Lieder wie «Pour Que Tu M'Aimes Encore» oder «J'Irai Où Tu Iras», für die sie gefeiert wird.

Mit einer Lichtshow mitten am Eiffelturm, dem Ort, an dem Dion bei der Olympia-Eröffnung alle mit einem ersten emotionalen Auftritt seit Jahren überraschte, beginnt nun ihr Weg zurück auf die Bühne. Spektakulärer könnte ein Konzert-Comeback kaum anfangen.

Was ist das Stiff-Person-Syndrom? Das Stiff-Person-Syndrom gilt laut Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, als nicht heilbar, aber als ganz gut symptomatisch behandelbar. «Es ist möglich, dass man die Symptome so gut behandelt, dass die Personen, die die Erkrankung haben, im Alltag kaum beeinträchtigt sind.» Der Experte erklärt: «Wenn sich Autoantikörper nachweisen lassen, und das ist bei der Mehrzahl aller Patientinnen und Patienten so, kann man eine Therapie etablieren, die sich gegen diese Autoantikörper richtet, und kann damit auch über längere Zeiträume, sprich über einige Monate, eine weitgehende Symptomfreiheit herbeiführen.» Durch die Autoantikörper werde zu wenig von einem reizhemmenden Überträgerstoff produziert. So könnten die Muskelverkrampfungen entstehen. Man gehe davon aus, dass Autoantikörper beim Stiff-Person-Syndrom wahrscheinlich immer eine Rolle spielten, auch wenn man nicht bei allen Patienten die genauen Antikörper kenne. Typischerweise gebe es eine Therapie auf drei Ebenen. «Es erfolgt eine symptomorientierte medikamentöse Therapie gegen die Muskelverkrampfungen. Es erfolgt die autoantikörperorientierte Therapie mit Immuntherapeutika, und man beschäftigt sich mit der betroffenen Person und versucht typische Auslösemechanismen zu identifizieren und Strategien dagegen zu entwickeln, damit es möglichst nicht mehr zu den Symptomen kommt.»

(Mit Material der sda)