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Ein buntes Halleluja – die quirligen Kirchen von Kerala

Ein buntes Halleluja – die quirligen Kirchen von Kerala

Bild: haubitz + zoche
17.05.2026, 05:3317.05.2026, 05:33

Es ist eine dieser grossartigen (Wieder-)Entdeckungen aus den Weiten des Webs: Verehrte Userschaft, wir präsentieren «die postkoloniale Epiphanie»!

Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
Bild: haubitz + zoche

Im Jahr 2015 präsentierten die deutschen Fotokünstlerinnen Sabine Haubitz und Stefanie Zoche eine überraschende Fotoserie farbenfroher Kirchen in Kerala in Südindien. Unter dem Titel «Postcolonial Epiphany» (Postkoloniale Erleuchtung) zeigten die Bilder die einzigartige, bunte Mischung aus westlichen und sozialistischen Einflüssen sowie lokalen Baustilen.

Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
Bild: haubitz + zoche

Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und griff moderne Architekturstile auf. Bei den Kirchenbauten in Kerala sind Einflüsse des Art déco und eines sozialistischen Modernismus erkennbar. Diese sind aber von lokalen südindischen Stilelementen durchbrochen.

Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
Bild: haubitz + zoche
Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
Bild: haubitz + zoche

Die Gebäude weisen häufig eine exaltierte, skulpturale Formensprache und die Verwendung intensiver Farben auf. Bei manchen der Kirchen werden christliche Symbole gleich unmittelbar in eine dreidimensionale, monumentale Bauform übersetzt.

Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
Bild: haubitz + zoche
Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
Bild: haubitz + zoche
Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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Hybrid Modernism. Churches in Kerala 2014- 2016 Nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 wollte sich die indische Kirche vom historisierenden Baustil der Kolonialherren differenzieren und nahm moderne ...
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(obi)


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