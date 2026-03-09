Das sind die neuen Hogwarts-Schüler der «Harry Potter»-Serie

HBO hat das Ensemble der Hogwarts-Schüler für die neue «Harry Potter»-Serie bekannt gegeben.

Die Dreharbeiten haben bereits begonnen und HBO bereitet sich auf die Veröffentlichung im Jahr 2027 vor. Auch alle wichtigen Cast-Mitglieder wurden bereits angekündigt. Nun ist auch bekannt, wer die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler sind, welche die vier Hogwarts-Häuser repräsentieren. Zu den bereits zuvor bekannt gegebenen Darstellern der umfangreichen Harry-Potter-Serie kommen nun fünf Figuren aus Gryffindor, acht aus Slytherin, vier aus Hufflepuff und vier aus Ravenclaw hinzu.

Slytherin:

Bild: hbo

Zu den neu bekanntgegebenen Darstellern im Haus Slytherin gehören Eddison Burch als Miles Bletchley, James Dowell als Lucian Bole, Oliver Croft als Marcus Flint, Dylan Heath als Adrian Pucey, Henry Medhurst als Peregrine Derrick, Cornelius Brandreth als Terence Higgs, Laila Barwick als Pansy Parkinson und D'angelou Osei-Kissiedu als Graham Montague.

Bereits bestätigt sind Lox Pratt als Draco Malfoy, Finn Stephens als Vincent Crabbe und William Nash als Gregory Goyle.

Gryffindor:

Bild: hbo

Diese Gruppe von Schauspielern ergänzt die bereits zuvor bekannt gegebene Gryffindor-Besetzung mit Dominic McLaughlin als Harry Potter, Alastair Stout als Ron Weasley, Arabella Stanton als Hermine Granger, Leo Earley als Seamus Finnigan, Alessia Leoni als Parvati Patil, Sienna Moosah als Lavender Brown, Rory Wilmot als Neville Longbotton, Tristan und Gabriel Harland als Fred und George Weasley, Elijah Oshin als Dean Thomas und Ruari Spooner als Percy Weasley.

Hufflepuff:

Bild: hbo

Zu den jüngsten Neuzugängen bei Hufflepuff gehören India Moon als Hannah Abbott, Jazmyn Lewin als Susan Bones, Cian Eagle-Service als Ernie Macmillan und James Trevelyan Buckle als Justin Finch-Fletchley. Während der gesamten Handlung der ersten Staffel von «Harry Potter» stehen diese Schüler unter der Leitung von Sirine Saba als Pomona Sprout, der Professorin, die auch als Leiterin des Hufflepuff-Hauses fungiert.

Ravenclaw:

Bild: hbo

Das Ravenclaw-Ensemble wird durch Aaron Zhao als Terry Boot, Eve Walls als Lisa Turpin, Scarlett Archer als Penelope Clearwater und Anjula Murali als Padma Patil vervollständigt. Zu ihnen gesellt sich der aus den Filmen bekannte Schauspieler Warwick Davis als Filius Flitwick, der Leiter des Hauses Ravenclaw und Professor für Zauberkunst in Hogwarts.

Obwohl HBO noch kein konkretes Erscheinungsdatum bekannt gegeben hat, soll die erste Staffel von «Harry Potter» Anfang 2027 Premiere feiern, wobei die Dreharbeiten bereits seit Sommer 2025 laufen. Im Vorfeld der Serienpremiere verriet HBO-Chef Casey Bloys, dass die Arbeiten am Drehbuch für die zweite Staffel von «Harry Potter» bereits begonnen haben, wobei die TV-Serie es sich zum Ziel gesetzt hat, «grosse Lücken» zwischen den Staffeln zu vermeiden.

Die erste Staffel wird insgesamt acht Episoden umfassen und basiert auf dem 1997 erschienenen Roman «Harry Potter und der Stein der Weisen».

(cmu)

