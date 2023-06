bild: shutterstock / watson

«Soll ich meinem besten Freund 15'000 Franken leihen?»

Frage von Greg:

Hello, Community!

Mein bester Freund steckt ein wenig in der Klemme. Er hat sich mit einem Projekt komplett übernommen und hat nun mehrere zehntausend Franken Schulden. Seine Familie hilft ihm und übernimmt schon einen grossen Teil. Jetzt geht es noch um 15'000 Franken, die fehlen.

Er hat mich gefragt, ob ich ihm diese leihen könne. Es ist so: Es wäre finanziell okay für mich, ihm das Geld zu geben. Jetzt weiss ich aber nicht, ob ich damit nicht unsere Freundschaft in Gefahr bringe und es danach nicht zu Spannungen in unserer Beziehung kommen könnte.

Ich habe beispielsweise beobachtet, dass ein anderer Kumpel, der mal von mir Geld geliehen hat, dann angefangen hat, sich in meiner Gegenwart komisch zu verhalten. Er hat keine Drinks mehr bestellt, wenn ich dabei war, damit es nicht so aussieht, als würde er Geld «verschwenden». Wollte nicht mitkommen, um im Restaurant zu essen, wenn ich dabei war (mit anderen ist er aber gegangen). Solche Geschichten. Da das eine viel kleinere Summe war, war die Situation nicht lange so und er hatte mir das Geld relativ schnell wieder zurückgezahlt.

Habt ihr Erfahrungen gemacht mit Geld ausleihen im Freundeskreis oder der Familie? Wie kann man helfen, ohne dass es zu komischem Verhalten kommt ...? Würdet ihr ihm das Geld geben?

