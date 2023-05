bild: shutterstock / watson

«Meine Frau schrieb in den Flitterwochen einem anderen ‹I miss you›»

Frage von Welt-Nicht-Mehr-Versteher:

Hallo zusammen

Ich befinde mich in folgender vertrackter Situation: Meine Frau und ich haben vor weniger als einem Jahr geheiratet und waren letzten Monat in den Flitterwochen. Dabei verhielt sie sich ziemlich merkwürdig und ich sah, wie sie einem anderen Typen «I miss you» schrieb.

Wieder zu Hause entschied ich mich dafür, ihr Handy zu lesen: Sie schreibt nicht nur mit einem Typen, den sie vor drei Jahren mal interessant fand, sondern hatte auch ein kleines, einmaliges Abenteuer mit einem entfernten Arbeitskollegen.

Ich bin völlig perplex, da wir noch vor sechs Monaten die Kinderdiskussion führten, welche sie pushte und wir uns positiv/einig waren. Konfrontiert mit den Nachrichten meinte sie: Das Burnout dazwischen hätte sie völlig aus der Bahn geworfen und sie hinterfrage alles ...

Sie zeigt nicht mal gross Reue und ich weiss echt nicht, was tun, da ich sie doch echt gerne habe ...

Aber das Vertrauen ist weg.

Danke!

