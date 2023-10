«Der Typ ist zwar nett, aber 10cm kleiner als ich ...»

bild: shutterstock/watson

Rat der Weisen

«Der Typ ist zwar nett, aber 10 cm kleiner als ich ...»

Frage von Jenny:

Hello!

Habe einen netten und witzigen Typen kennengelernt – Problem: Er hat auf seinem Dating-Profil gelogen. Er ist nicht 1,90 gross wie angegeben, sondern 1,65 – das wäre ja nicht weiter schlimm, wenn ich es gewusst hätte. Ich bin 1,75. Spielt in dem Sinn keine Rolle, ich weiss, aber wieso schreibt man es dann hin, wenn es nicht mal stimmt? Bei mir steht nichts. Wenn es jemand wissen will, kann er fragen, dann antworte ich gerne.

Als ich ihn getroffen habe, habe ich als Erstes natürlich gefragt, wo er seine restlichen 30 cm gelassen hat. Er hat gemeint, dass er nur gelogen habe, da er sonst keine Matches gehabt hätte und ihn alle sofort wieder gelöscht hätten, wenn er die Wahrheit gesagt hätte.

Nun gut, mag sein, aber ist irgendwie auch nicht mein Problem. Ich habe mich verarscht gefühlt. Da denkt man, es kommt jemand, der 1,90 ist und dann sitze ich neben jemandem, der 1,65 ist .... come on, Leute! Der Typ ist zwar nett, aber dennoch 10 cm kleiner als ich.

Ich will ja nicht so sein und habe das Date natürlich nicht deswegen abgebrochen, der Abend war easy, wir haben uns gut unterhalten, aber ehrlich gesagt habe ich gar keinen Bock, jemanden noch mal zu treffen, der mich schon anlügt, damit ich ihn überhaupt treffe. Das fühlt sich alles irgendwie strange an. 1. stört mich die Lüge, 2. stehe ich halt auch nicht unbedingt auf kleine Männer. So wie er auch nicht auf mollige Frauen steht. Ich sag ja dann auch nicht, dass ich 20 kg leichter bin, weil ich sonst keine Matches bekomme ...

Was würdet ihr tun, Mädels?

Von euch Männern kann ich mir die Antwort schon vorstellen ;)

Merciii!

