Chevy Chase hatte einen Herzstillstand. Bild: keystone

«Schöne Bescherung»-Star Chevy Chase lag acht Tage im Koma

In der neuen Dokumentation «I am Chevy Chase and You're Not» werden neue Informationen zum beinahe tödlichen Herzversagen von Chevy Chase bekannt.

Anika Jany / watson.de

Zur Weihnachtszeit sah man Chevy Chase in vielen Haushalten wieder in seiner Paraderolle in «Schöne Bescherung» über die Fernsehgeräte flimmern.

In «Schöne Bescherung» spielte Chevy Chase den Familienvater Clark Griswold. Bild: www.imago-images.de

Während es dem 82-jährigen Schauspieler heute wieder gut geht, musste er 2021 mit dem Leben kämpfen, wie neue Informationen aus seiner Dokumentation «I am Chevy Chase and You're Not» verraten.

In der Dokumentation, die an Silvester bei «CNN» Premiere feiert, sprechen Angehörige des Schauspielers über die fünf Wochen, in denen Chase wegen eines beinahe tödlichen Herzversagens im Spital sein musste – und dort sogar ins Koma versetzt wurde.

Chevy Chase für acht Tage im Koma wegen Herzversagen

Für Chevy Chase und seine Familie war der Krankenhausaufenthalt im Jahr 2021 alles andere als leicht, wie die Tochter des «Schöne Bescherung»-Stars nun berichtete.

Laut The Hollywood Reporter entkam der Schauspieler dem Tod nur knapp, was auch Chases Ehefrau, Jayni Chase, bestätigte.

Jayni Chase erinnerte sich an die erste Nacht des Krankenhausaufenthalts wie folgt:

«Er konnte mir nicht erklären, was los war. Also fuhren wir in die Notaufnahme. Sein Herz hörte auf zu schlagen. In den Jahren, in denen er getrunken hatte, entwickelte er eine Kardiomyopathie; dabei werden die Herzmuskeln schwächer und können nicht mehr so viel Blut pro Schlag ausstossen.»

Infolge des fatalen Herzversagens wurde der Schauspieler für acht Tage in ein künstliches Koma versetzt, wie ein Freund des Stars, Peter Aaron, verriet.

Ärzte bereiteten Familie auf das Schlimmste vor

Für Chase sah es in dieser Zeit nicht gut aus, wie Caley Chase verriet: «Der Arzt hatte uns gewarnt: ‹Wir bekommen ihn vielleicht nicht wieder. Wir wissen nicht, wie ansprechbar er sein wird. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor›».

Der Schauspieler konnte nach dem Aufwachen zunächst nur seine Stimme nutzen – nicht mehr.

Laut Peter Aaron benötigte Chase einige Zeit, um sich «neu zu orientieren». Um seine kognitiven Fähigkeiten erneut zu erlangen, spielten die beiden Freunde Schach und Kartenspiele.

Chevy Chase hat bis heute Erinnerungslücken

Allerdings soll Chevy Chase seitdem mit Erinnerungsproblemen zu kämpfen haben. Der Schauspieler selbst sagte dahingehend: «Laut den Ärzten würde das mein Gedächtnis zerstören. Genau das ist hier passiert.»

«Mir geht es gut», sagte der «Community»-Star trotz allem, «Es beeinträchtigt einfach mein Gedächtnis, das haben mir die Ärzte gesagt. Deshalb muss ich an Dinge erinnert werden.»