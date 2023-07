Bild: Shutterstock

«Wo lernt man als Neo-Single (m, 45) wieder jemanden kennen ...?»

Frage von Mann (45):

Liebe alle

Wie navigiert Mann (45 Jahre alt) erfolgreich durch die Welt des Online-Datings, wenn man keine 20 mehr ist und nach einer ernsthaften Beziehung sucht? Ich bin ein 45-jähriger Mann und nach einer langen Ehe wieder Single. Die Dating-Landschaft hat sich seit meiner letzten Single-Zeit stark verändert, und ich finde mich in einer Welt von Swipes, Matches und Ghosting wieder. Ich habe das Gefühl, dass viele der gängigen Apps eher auf jüngere Leute und Gelegenheitsbeziehungen ausgerichtet sind.

Gibt es Plattformen oder Strategien, die besser für meine Situation geeignet sind? Eventuell auch Seiten oder Tipps, die auf Freundschaft ausgelegt sind?

Ich würde mich über Ratschläge und Erfahrungen freuen, vielen Dank!

PS: Gerne auch queer-freundliche Empfehlungen.

