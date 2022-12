bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Sie hat meinen Heiratsantrag abgelehnt – was jetzt?»

Frage von Sebi:

Hallo zusammen

Vor ein paar Tagen habe ich meiner Freundin einen Antrag gemacht. Ich habe alles bis ins letzte Detail geplant, habe ihre Familie vorher konsultiert und um ihre Hand angehalten, habe ein schönes Essen organisiert und all unsere Freunde in einem separaten Raum untergebracht, damit wir, nachdem sie Ja gesagt hat, alle gemeinsam feiern können. Ich bin seit 5 Jahren mit dieser Frau zusammen und ich kann mir keine andere vorstellen. Ich dachte, sie würde dasselbe fühlen.

Als ich aber nach dem Dessert vor ihr auf die Knie bin, im vollen Restaurant, und um ihre Hand anhalten wollte, hat sie direkt «Nein, nein, nein!!!» gerufen.

Ich konnte nicht mal meinen ersten Satz beenden, da ist sie aufgestanden und aus dem Raum gestürmt. Danach musste ich in den Nebenraum und unseren Freunden erklären, warum jetzt hier kein glückliches Paar reinspaziert, sondern nur ich … Das war bitter.

Sie hat dann in derselben Nacht ihre Sachen gepackt und ist zu ihrer Schwester. Da ist sie jetzt noch. Sie hat gesagt, sie brauche Zeit.

Was soll ich tun? Ich habe mir überlegt, ob ich dahin fahren soll, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache es dadurch nur noch schlimmer …

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!