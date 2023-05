bild: shutterstock / watson

«Sie erwartet, dass ich immer alles bezahle – Gleichberechtigung wo?»

Frage von Tedho:

Hallo Community!

Ich habe langsam aber sicher ein grosses Problem damit, wie meine Freundin mit dem Thema Geld umgeht. Vor allem das Thema Geld in unserer Beziehung. Für sie ist es offensichtlich sonnenklar, dass wenn wir beispielsweise gemeinsam etwas essen gehen, ich bezahle. Oder wenn wir gemeinsam in den Ferien eine Aktivität machen (Tauchen, was auch immer), ich dafür bezahle. Oder dass der gemeinsame Kinobesuch selbstverständlich auch von mir übernommen wird.

Ich muss dazu sagen, dass sie mich oft auch zu sich nach Hause einlädt und dann schon eingekauft hat und mich nicht nach Geld oder so fragt fürs Essen. Oder dass sie einen Weekend-Trip schon organisiert und bezahlt hat. Es geht wirklich nur um die weniger speziellen Dinge, die wir gemeinsam unternehmen – für die bezahle immer ich! Und sie tut nicht mal so, als würde sie sich daran beteiligen wollen.

Anfangs dachte ich noch, dass das kulturell bedingt ist (ihre Mutter hatte beispielsweise gar nie eigenes Geld, sie musste ihren Mann danach fragen ...) und dass sich das dann schon noch einpendeln wird. Aber es sieht nicht danach aus.

Ich habe sie darauf angesprochen, ob sie erwartet, dass ich alles übernehme, da kam sie eben mit dem Beispiel, dass sie ja auch Dinge für mich/uns bezahlt. Aber das geht hinten und vorne nicht auf – Gleichberechtigung wo? Das ist doch nicht fair? Versteht mich nicht falsch, ich lade sie gerne ein – aber weil ICH es will und nicht, weil sie sowieso schon davon ausgeht.

Letztes Mal hatten wir einen riesigen Streit deswegen – ich weiss nicht genau, wie ich das Thema erneut ansprechen soll, ohne dass es wieder knallt ...

Habt ihr Tipps? Danke ...

