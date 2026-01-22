Nebel-2°
DE | FR
burger
Leben
Videos

«7 vs. Wild»-Cast zeigt Reporterin, wie man im Wald überlebt

Video: watson/Emanuella Kälin

«Sabeth vs. Wild»: Wir versuchen uns in der Wildnis durchzuschlagen

Im Wald musste sich die Reporterin einen Unterschlupf bauen und versuchte sich an einem Feuer – die Betonung liegt dabei auf «versucht».
22.01.2026, 20:2222.01.2026, 20:22
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Sabeth Vela
Sabeth Vela

Am 25. Januar startet die erste Schweizer Staffel von «7 vs. Wild». Dabei wurde der Cast in die Karibik geschickt und musste dort 14 Tage lang ohne Hilfe überleben. Weil unsere Reporterin nicht mal schnell in den Süden fliegen konnte, hat sie an einem Survival-Training mit dem Cast im Wald teilgenommen. Bei -2 Grad. Dabei hat Sabeth gelernt, dass sie keine Chance hätte in der Wildnis. Und dass es gerade kalt ist. Aber see for yourself:

Mehr Videos:

Video: watson/Emanuella Kälin
Video: watson/Fabian Welsch, Lucas Zollinger, Emily Engkent
Video: watson/Emanuella Kälin
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Survival-Gegenstände bei «7 vs. Wild»
1 / 20
Die Survival-Gegenstände bei «7 vs. Wild»
Stell dir vor, du wirst auf einer tropischen Insel ausgesetzt. Was würdest du mitnehmen? Mit dieser Survival-Frage sind die 7 Kandidatinnen und Kandidaten der YouTube-Serie «7 vs. Wild» konfrontiert.
quelle: watson/shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025: Das Sieger-Video
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Sie können 2026 auf einen Oscar hoffen: «Sinners» führt vor «One Battle After Another»
In der Nacht auf den 16. März findet die 98. Oscar-Verleihung statt und damit können wir uns erneut auf viel Glamour und Show freuen. Hier erfährst du, wer in welcher Kategorie Chancen hat.
Was waren das für nervöse Minuten, nein, Stunden gewesen vor der Verkündung der Oscar-Nominationen am 22. Januar um 14.30 Uhr. Würde es Petra Volpes so aktuelle «Heldin» von der Shortlist unter die fünf internationalen Hoffnungsträger schaffen? Wieso nicht? Oder hatte die Schweiz zu wenig Geld in die Kampagne gesteckt, bei der vor den Oscars alles abhängt? Das Bauchgefühl schwankte zwischen Euphorie, Zweckpessimismus und Aussichtslosigkeit. Und wir schafften es nicht. Für Petra Volpe, die uns per Mail mitteilte, dass sie gerade mit ihrem neuen Film, dem amerikanischen Gefängnisdrama «Frank & Louis», auf dem Weg zum Sundance Festival sei, wär's ein Wunder gewesen.
Zur Story