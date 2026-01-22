Video: watson/Emanuella Kälin

«Sabeth vs. Wild»: Wir versuchen uns in der Wildnis durchzuschlagen

Im Wald musste sich die Reporterin einen Unterschlupf bauen und versuchte sich an einem Feuer – die Betonung liegt dabei auf «versucht».

Emanuella Kälin Folge mir Sabeth Vela Folge mir

Am 25. Januar startet die erste Schweizer Staffel von «7 vs. Wild». Dabei wurde der Cast in die Karibik geschickt und musste dort 14 Tage lang ohne Hilfe überleben. Weil unsere Reporterin nicht mal schnell in den Süden fliegen konnte, hat sie an einem Survival-Training mit dem Cast im Wald teilgenommen. Bei -2 Grad. Dabei hat Sabeth gelernt, dass sie keine Chance hätte in der Wildnis. Und dass es gerade kalt ist. Aber see for yourself:

